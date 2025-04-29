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Sip & Groove｜西九5月1日起一連四日舉辦品酒音樂派對　匯聚超30個國際知名美酒美食品牌

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撰文： 王月明

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

西九5月1日起一連四日舉辦品酒音樂派對，匯聚超30個國際知名美酒美食品牌。

【微醺樂動 / 品酒 / 音樂 / 派對 / 五一好去處】五一黃金周假期（5月1日至4日），「Sip & Groove（微醺樂動）」將於西九文化區藝術公園大草坪舉行。這場為期四天的免費戶外生活節，不僅有音樂派對、世界調酒師光臨場地製作特調，還有多款佐酒小食！

活動結合國際美酒、文化及寵物友善空間，打造維港畔的「微醺樂園」，讓參與者及愛寵一同享受；早鳥到場有機會獲得活動限量周邊禮品（數量有限）。

Sip & Groove｜匯聚超30個國際品牌美酒

現場匯聚30+國際知名品牌，參與者無論是酒精愛好者還是追求健康生活，這裡都有適合的飲品，提供精選精釀啤酒、氣泡酒、低酒精雞尾酒，以及創意無酒精雞尾酒及無酒精飲品，其中還有香港限定特調，全場飲品統一價$60/杯。同場設有多款小食攤位，可邊品酒邊享受街頭美食。

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Sip & Groove｜維港天際線下的音樂盛宴

多元化的音樂演出每日輪番登場，包括輕快節奏的Bossa Nova、熱情奔放的非洲鼓、旋律優雅的弦樂以及迷人的街頭Busking，在微⾵輕拂中，⼿持⼀杯佳釀，隨⾳樂節奏輕輕搖擺，於維港天際線下感受微醺時光，沉浸於愜意氛圍。

除了會有一連串busking、boss Nova、string、Drum 表演外，5月1日至3日晚特別安排DJ時段，將經典Canton Pop重新混音，在維港夜景下打造獨一無二的港樂電音派對！

Sip & Groove｜與毛孩共創美好回憶

場地特別打造的Pet-friendly體驗區，包括野餐區和Chilling Zone，歡迎各位主人們與毛孩一同享受慵懶午後時光。

「微醺樂動」活動詳情：

  • 門票：免費入場（飲食另購）
  • 飲品售價：一律$60/杯
  • 活動日期：5月1日至4日（星期四至星期日）
  • 活動時間：中午12:00至晚上10:00
  • 地點：西九文化區藝術公園大草坪

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