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告別劏房｜民建聯倡提前登記及完成認證可減免認證費　鄭泳舜：政府正考慮該方向

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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港府爭取年內完成劏房規管制度立法，民建聯倡提前登記及完成認證可減免認證費。（常彧璠攝）

港府爭取年內完成劏房規管制度立法，明年1月開展一年登記期。民建聯建議推「早鳥計劃」，為提前完成登記和認證的劏房業主，減免認證費用。

民建聯「告別劏房行動」召集人、立法會議員鄭泳舜今日建議政府，為在登記期前半年完成登記、寬限期前兩年半內完成認證的劏房業主，減免相關認證費用。

被問到政府對上述倡議的取態，鄭泳舜表示，早前相關事務委員會上也有不少議員提及「早鳥計劃」，局方認同應推出措施鼓勵市民在登記期內盡早登記。他稱，政府正考慮這個方向，「至於豁免金額多少，要等政府去研究。」

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民建聯倡延過渡屋住戶特別津貼計劃

另外，民建聯今年3月11日至4月初，以面對面或網上訪問477名現正或曾居住劏房的租戶。該黨深水埗區議員劉佩玉表示，超過5成受訪者住在劏房5年或以上，亦有約一半受訪者輪候公屋5年或以上。64.4%受訪者表示願意入住過渡性房屋或簡約公屋，僅35人稱不符申請資格。該黨建議延長將於8月到期的「過渡性房屋」住戶特別津貼試驗計劃。

民建聯又建議房屋局，推出劏房改動至簡樸房的樣板房示範單位，並成立諮詢服務中心，提供改動單位指引及參考價單，讓業主在改動單位前，可以作參考。

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