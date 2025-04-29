機鐵加價︱交諮會：擬定加幅合理　倡港鐵與酒店和旅遊業界合作推機鐵優惠

港鐵機場快綫擬加價9.4%，其中成人八達通票價擬上調至120元，料今年6月內實施。交諮會認會加幅合理，冀加價後續保持良好服務水平，並建議港鐵與酒店和旅遊業界合作宣傳，開拓多元化收益。

交諮會今日（29日）聽取港鐵有關建議，主席張仁良表示，機鐵對上一次調整票價已是8年前，期間能源價格升27%，而調整幅度9.4%低於同期累積通脹，認為調整合理，相信票價調整將有助機場快線應付不斷上漲的經營成本，和鐵路資產更新的投資需要。他續指，政府和港鐵簽訂了營運協議，在諮詢交諮會和立法會交通事務委員會後，港鐵會經董事決議通過新票價，並在實施新票價不少於3星期前，正式知會交諮會和立法會，及公布新票價。

張仁良指，機鐵90年代通車，現時有老化跡象，預計未來數年會有需要更新車廂，期望加價後會繼續投資在鐵路服務、路軌上。他指出，很多旅客來港後都會選擇搭機鐵「入城」，他們對香港的第一印象就是機鐵，期望港鐵可保持良好服務水平，給旅客好印象。

被問到是否擔心機鐵加價後「因加得減」，張仁良指港鐵曾就加價向旅客進行問卷調查，今次加幅在旅客接受範圍內，形容加9.4%「唔算太離譜」。他又透露，會上建議港鐵多做宣傳，如與旅遊服務平台合作，推訂酒店享機鐵票價優惠，或開拓機鐵的廣告收益等，期望港鐵收益多元化時，可提升乘客體驗和服務水平。

另外，交通投訴委員會去年第4季共接獲12,898宗投訴，當中純粹提出建議的有142宗，主要與公共交通有關，佔88%；與交通情況的投訴和建議佔7%，執法事宜則有15%。與公共交通有關的個案由去年第3季的13,160宗，稍為下降至11,316宗。有關交通情況的投訴和建議則由629宗上升至900宗，當中涉及違例泊車及其他執法事宜的個案由643宗下跌至600宗。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】