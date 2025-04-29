香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩

【蔡瀾/香港四大才子】 現年83歲、被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾，2023年4月因救愛妻不慎摔倒，休養一段時間後逐漸恢復，近年再度活躍於社交平台，並曾亮相電視節目接受訪問，然而，今日（4月29日）有報道指蔡瀾健康出現狀況。

據媒體報道，蔡瀾因健康問題入院，並在深切治療部接受觀察，該媒體就此向蔡瀾秘書了解情況，對方回覆指他只是有些「老毛病」，稍作休息便可，並著大家毋須擔心。

▲ 蔡瀾居於酒店服務式公寓。（影片截圖）

蔡瀾不時於抖音及微博大談美食經，翻看其微博帳戶，最近一次開直播為3月21日，從片段所見，蔡瀾精神和面色都不錯，另外，蔡瀾本月初於Facebook專頁發文：「最近事忙，逢周五的直播將暫停一陣子，直至另行通知，請見諒。」

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蔡瀾入院｜喪妻後「斷捨離」

跟金庸、倪匡和黃霑並列為香港四大才子的蔡瀾，2023年因救愛妻不慎跌倒，導致股頸骨摔碎，某段日子需要以輪椅代步。

同年蔡瀾經歷喪妻之痛，他灑脫地進行「斷捨離」，將收藏品送出之餘，更出售九龍城舊居，其後選擇入住擁全海景的酒店服務式公寓，更月花50萬聘請8人團隊照顧自己，由助理管家到專業醫生護士，全天候服侍周到。

▲ 蔡瀾宣傳其著作。（取自Facebook）

蔡瀾入院｜離世前開「派對」

蔡瀾去年接受谷德昭主持的節目《爆谷一周》訪問，期間他談及對生死的看法，蔡瀾坦言依然最愛香港，更不忌諱說：「我決定喺香港死，最好係唔知唔覺咁走，冇恐懼亦唔需要受痛苦，到而家我都係想到時搞個party畀大家玩，不過老友已經越嚟越少。」

另外，蔡瀾接受著名主持人楊瀾訪問，談及太太離世，他表示，「太太比我先走一步，我現在反而自由了，是好事，她一點痛苦都沒有了。」

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