販毒｜警拘捕99人最細13歲　檢200公斤各種毒品包括太空油

警方展開代號「沙鷗」全港性執法行動，針對利用互聯網和社交媒體販運危險藥物，特別是太空油毒品、大麻和相關的產品，拘捕99人，年紀最細只有13歲。

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19人是21歲以下

毒品調查科行動組高級督察何灝庭表示，行動至本月20至26日收網，共偵破68案，拘捕74男25女（13至74歲），當中19人是21歲以下，9人更是在學年紀，涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「管有危險藥物」等罪，整個行動中檢獲不同種類共200公斤的毒品，約值1.17億元。

何灝庭表示，檢獲的毒品包括約81公斤懷疑氯胺酮、51公斤懷疑可卡因、33公斤懷疑海洛英、1公斤懷疑冰毒，約12公斤大麻、669棵大麻植物、889支大麻油，1.1公升液態依托咪酯、1公斤依托咪酯粉末和2,490粒太空遊毒品煙彈，檢獲的液態和粉末估計可製造1.2萬枚太空有毒品煙彈。

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另外警方會派出宣傳車到各區展示毒品禍害，於3月至4月舉辦了「反大麻及反太空油毒品月2025」，透過多元宣傳活動提升市民禁毒意識， 包括禁毒宣傳車走訪不同地區，禁毒廣告巴士行走港九；為學校舉辦禁毒講座；互動劇場「太空遊學團」等。

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