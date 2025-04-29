修訂職工會條例｜違國安較加入黑社會更嚴重？　孫玉菡：程度完全不同

政府早前提出修訂《職工會條例》，建議包括規定違反國安的人終生不能組織工會，三合會會員則五年內不能任職工會職員。勞工及福利局局長孫玉菡認同，違反國安比加入黑社會更嚴重。

孫玉菡接受電視台訪問時，被問到違反國安是否較加入黑社會更嚴重，他說，

事實上是，他以前小朋友不知道世途險惡，自己做錯事，加入了黑社會，要讓他改過，這沒有問題，但做了危害國家安全的事，這個程度完全不同。

孫玉菡：違國安者服刑後可成為工會會員 但不可任職理事

孫玉菡說，違反國安的人服刑後，可享一般公民權利，可參加工會，成為會員，但不可做工會理事，因任工會理事需要更審慎。

孫玉菡：修例不會影響工會加入國際組織

職工會修例建議包括規定職工會接受境外勢力資助或捐贈前，須向職工會登記局局長申報，獲批才可接受。孫玉菡指，不會影響工會加入國際組織，認為若「行得正企得正」，不會有問題。他續說，若用職工會的牌頭去做政治的工作，「那你是政治組織，做的是另一件事。」

職工會修例建議禁止被裁定犯危害國家安全的罪行的人，在任何職工會任職或簽署任何職工會的登記申請書賦權職工會書；賦權登記局局長可基於維護國家安全的需要，拒絕職工會的登記或合併申請。《條例草案》將於明日提交立法會進行首讀及二讀。

▲ 勞福局局長孫玉菡同意，違反國安比加入黑社會更嚴重。（資料圖片）

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