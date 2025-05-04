立夏節氣2025｜立夏濕熱4招健脾祛濕　中醫推薦養生湯水食療

【二十四節氣/立夏】2025年立夏由5月5日至5月20日，是夏天的第一個節氣。涼茶舖老闆正將新鮮荷葉鋪在櫃檯前，街市開始擺賣五指毛桃與新鮮土茯苓，這些嶺南特有的物候標記，無聲宣告著二十四節氣中的「立夏」翩然而至。

▲ 中醫師推介一家大細都啱飲的湯水。（iStock）

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立夏節氣2025｜立夏三候與養生智慧

古人將立夏分為三候：「初候螻蟈鳴，二候蚯蚓出，三候王瓜生。」田間蛙鳴漸起，泥土中的蚯蚓開始翻鬆土地，藤蔓植物王瓜的紅色果實日漸飽滿。這些自然現象啟示：隨著日照時間延長，人體陽氣升發達到高峰，此時養生需把握「外散內收」的原則，既要順應陽氣外達以促進新陳代謝，又要注意固護體內津液防止耗散過度。《素問·四氣調神大論》提出「夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實」。

建議︰「夜臥早起，無厭於日」，適當增加戶外活動以助陽氣宣通，使身體內之陽氣生長至最盛的狀態。

▲ 中醫師推介一家大細都啱飲的湯水。（iStock）

立夏節氣2025｜濕熱交蒸 慎防「夏季病」

香港地處嶺南，立夏後「上蒸下煮」的氣候特徵愈發明顯。中醫認為此時「暑濕夾雜」，易使濕邪困脾，出現頭重如裹、食慾減退、大便黏膩等「疰夏」症狀。門診常見患者因貪涼飲冷引發胃腸不適，或過度勞累導致心慌氣短，這些都是違背夏季養生原則的典型表現。此時養生需把握「清而不寒」的原則，過度貪涼反會閉塞毛孔，阻礙陽氣正常宣發。正如《老老恆言》所言：「夏雖極熱時，必著葛布短半臂，以護其胸背。」

建議︰提醒上班族或小朋友即使在冷氣房中也需注意肩背保暖。

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立夏節氣2025｜立夏養生4要訣

1. 飲食調攝

飲食方面宜遵循「增酸減苦」原則。天氣漸熱後，人體出汗多易失水份，可適當吃酸味食物，例如番茄汁酸性收斂，既可預防流汗過多而耗氣傷陰，且能生津解渴，健胃養心消食。《飲膳正要》有云：「夏宜食苦，以養心氣。」因此減苦並不是指不能吃而是在提示「苦寒敗胃」。夏季飲食重「平和清補」，五穀雜糧為基，瓜果豆類為輔，忌盲目清熱傷脾胃。

建議︰當造瓜菜︰例如合掌瓜、老黃瓜、絲瓜等配合家傳互曉的四神湯，其中有山藥、蓮子、茯苓、芡實，共奏健脾和胃，又可以加入赤小豆、薏苡仁增強祛濕之功，藥性溫和，適合全家大小食用。

「立夏飯」所謂立夏飯即將紅豆、黃豆、黑豆、青豆、綠豆等5種顏色的豆子與白米拌在一起煮成米飯，所以又被稱為「五色飯」。

▲ 「立夏飯」所謂立夏飯即將紅豆、黃豆、黑豆、青豆、綠豆等5種顏色的豆子與白米拌在一起煮成米飯，所以又被稱為「五色飯」。 (iStock圖片)

2. 經絡養護

穴位按摩方面，每日晨起可按壓少府穴（握拳時小指指尖對應處）與陰陵泉穴（小腿內側脛骨後緣凹陷處），每次按揉3分鐘，有清心瀉火、健脾利濕之效。傍晚時分沿心包經循行路線（上肢前臂內側中線）進行拍打，能有效疏通心氣。

▲ 穴位按摩方面，每日晨起可按壓少府穴（握拳時小指指尖對應處）與陰陵泉穴（小腿內側脛骨後緣凹陷處）（iStock圖片）

3. 起居作息

起居作息方面，應遵循「子時大睡，午時小憩」原則，建議晚上11點前入睡，午間安排20-30分鐘靜臥養神。清晨可進行太極拳、八段錦等柔緩運動，避免正午時段劇烈運動導致大汗傷陰。居室保持通風乾爽，濕度超過70%時可使用除濕機。

▲ 居室保持通風乾爽，濕度超過70%時可使用除濕機。（iStock）

4. 情志調養

情事調養方面，夏氣通心，心主神明，需切記「使志無怒」，以免令氣血逆亂。通過培養興趣，例如書法練習、聆聽音樂、園藝栽培等等，以寧心安神，平抑心火。遇到煩悶焦慮時，可嘗試「呵字訣」呼吸法：雙手疊按膻中穴，深吸氣後緩緩吐氣發「呵」聲，連續六次為一組。

▲ 清晨可進行太極拳、八段錦等柔緩運動。（iStock）

正如《黃帝內經》所言：「聖人春夏養陽」，在這個萬物繁茂的季節，順應自然規律調整身心狀態，方能在長夏來臨時擁有「心靜自然涼」的健康境界。以上食療及穴位按摩建議需根據個人體質調整，如有疑問請諮詢註冊中醫師。

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