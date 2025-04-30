深圳親子遊｜深圳地鐵3號線食玩攻略有新商場開幕　必去免費鐵路公園+大芬油畫村

【深圳地鐵/深圳地鐵3號線/深圳親子遊/親子遊】深圳地鐵3號線已經開通第四期，無論剛羅湖還是福田口岸過關都非常方便能夠接駁地鐵3號線，而3號線的沿線景點集合食、玩、藝術、打卡於一身，絕對能夠玩兩日1夜，最重要很多景點都免費入場，小編精選了幾個站適合親子玩樂!

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深圳地鐵3號線｜翠竹站：羅湖益田假日廣場

首先要介紹於2025年4月30日開幕的新商場「羅湖益田假日廣場」 這座商場佔地約12萬平方米，結合購物、美食、藝術與親子娛樂，成為港人北上深圳的最新打卡及休閒熱點。商場內設有約300個品牌，涵蓋時尚服飾、潮流運動、文化藝術、美食與親子產品。

當中必行是擁有4,500平方米的永輝超市，提供新鮮蔬果、熟食區及人氣小食。此外，還有被譽為「深圳海鮮自助天花板」的曼格活海鮮榴槤自助餐廳，提供即撈即煮的海鮮美食。值得一提的是商場邀請日本建築大師安藤忠雄設計益田樂都藝術獨棟，打造沉浸式的綠色藝術空間。另外商場設有大型遊樂場、兒童活動區及多元文化體驗空間。

交通：深圳地鐵3號線翠竹站，出站即可無縫接駁商場

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深圳地鐵3號線｜華新站：深圳中心公園

深圳中心公園最近有電動自駕車「福嘟嘟」園車出租，可以一鍵啟動自駕遊園模式了，小朋友玩一定好興奮，園車可以智慧導覽，自動避障，還有景點路線介紹，非常貼心。沿途可環湖欣賞風景，落羽杉，懸空躺椅，還可以餵野鴨撈魚，帶上工具，暢玩一天。「福嘟嘟」園車出租價目表在圖中，而公園入場是免費的。

交通： 深圳地鐵3號線華新站，步行約5分鐘即可抵達。

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深圳地鐵3號線｜水貝站：KK TIME

KK TIME佔地10萬平方米，樓高6層，分為地面4層和地下2層，圍繞6大主題：賞味、潮流、歡樂、臻尚、趣玩和悅享。當中最有特色是珠寶文化街區，擁有國內規劃面積最大、品類最齊全的珠寶文化主題街區。另外，商場內有很多美食FOOD TIME飯堂引入超過20間人氣餐廳，包括太二酸菜魚、79號漁船海鮮飯店、潤園四季椰子雞火鍋等。裡面設有兒童遊樂場MELAND CLUB和迷你賽車跑道，適合一家大細。

交通：深圳地鐵3號線水貝站B出口

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深圳地鐵3號線｜大芬站：大芬油畫村

大芬油畫村是一個充滿藝術氛圍的地方，被譽為「中國油畫第一村」。這裡聚集了近千間畫廊及店舖，提供各式各樣的油畫作品，從臨摹名畫到原創作品應有盡有。遊客可以參加油畫工作坊，體驗繪畫樂趣，價格約30至60元人民幣，包含材料及指導。必行大芬美術館，它是深圳建築面積最大的美術館，提供免費藝術展覽，展出油畫、雕塑及裝置藝術。另外村內街頭塗鴉、雕塑及畫廊林立，宛如戶外博物館，適合拍照打卡。

有小紅書博主分享大芬油畫村遊玩攻略：

1. 拍照：色彩斑斕的街景、畫廊和藝術品，都是攝影的絕佳素材，輕鬆拍出出色大片。

2. 體驗油畫：油畫村很多店都可以體驗畫油畫，價錢30至50元人民幣。0基礎也不怕，有老師可以指導。畫可帶走。

3. 陶藝體驗：很多可以體驗製作陶藝的小店。適合小朋友。

4. 藝術畫展： 大芬美術館：不定期有畫展，可留意公眾號 創藝藝術空間：咖啡店+個人藝術品 大芬國際藝術部落：畫展



哪吒之魔童鬧海｜深圳現《哪吒2》塗鴉牆 鄰近地鐡站成打卡熱點【附交通】

推薦拍照打卡點：

愛因斯坦塗鴉牆&彩虹樓梯 轉角的三角梅 星空壁畫 小街小巷的壁畫 牧羊語咖啡畫廊 大芬美術館 太陽藝術中心 小鹿藝術畫廊

交通：深圳地鐵3號線大芬站A1出口，步行約500米即可抵達。

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深圳地鐵3號線｜老街站：東門老街

東門老街是深圳最具歷史的商圈之一，也是購物、美食和文化體驗的熱門地點。這裡融合了現代與傳統，吸引大量遊客和本地居民。相信很多港人都去過及不會陌生，入面的步行街擁有眾多時尚品牌、電子產品店及特色小店。

深圳超級文和友 以80、90年代的舊香港為主題，霓虹燈、大排檔、士多等懷舊元素，成為打卡熱點。 新白馬服裝批發市場 提供各式服裝批發，適合尋找高性價比時尚單品。 東門町歡樂城 擁有多種娛樂設施，包括電玩城、極限挑戰、高空單車等。 儲香樓·粵式茶點 老字號茶樓，提供即叫即整的點心，如藍蝶花椒帶子餃、海膽鮮蝦紅米腸。 野岩炙，極炙炭火燒肉 連續5年入選米芝蓮推薦餐廳，主打M9和牛及台式炭火燒肉。

交通：乘搭深圳地鐵1號線或3號線至老街站，步行即可抵達。

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深圳地鐵3號線｜蓮花村站：蓮花山公園

蓮花山公園位於深圳市福田區，是一座大型市政公園，佔地181公頃，因七座山峰相擁，形似盛開的蓮花而得名。公園於1997年6月正式對外開放，是深圳市民休閒、健身及觀光的熱門地點。

蓮花山公園特色：

鄧小平銅像廣場 公園主峰設有鄧小平銅像，象徵改革開放精神。 風箏廣場 適合放風箏及舉辦戶外活動。 人工湖與綠地 公園內有湖泊、草坪及多種植物，環境優美。 登山步道 可登頂俯瞰深圳市景，適合健行與慢跑。

有小紅書博主分享蓮花山公園遊玩攻略：

玫瑰園相親角 深圳最為知名的露天相親場所之一，至今也有17年歷史啦。單身的朋友都可以來看看，這里的信息都會審核備案，比較靠譜。 山頂廣場 深圳最高的室外廣場，也是蓮花山最高點。廣場中間矗立著鄧小平的銅像，象征著改革開放的精神。站在廣場上可以俯瞰整個深圳市中心區的壯觀景色，尤其是夜晚時分，可以欣賞到深圳標志性的燈光騷。

燈光騷表演時間：周一到周四晚上19：00-22：00；周五周六開啟含動畫效果的夜景燈光。周日沒有 風箏廣場 從南門進入後就可以看到啦，分為椰風林草坪景區和草坪廣場景區，是深圳市民放風箏的熱門景點，但是要注意每晚18：00到次日8：00這個時間段不能放哦。 關山月美術館 就在蓮花山公園前面。是關山月先生紀念性美術館，館內除了有常規展外還不定期會有各種畫展設計展哦。餓了可以在在美術館一樓吃天籽蔬食餐廳，也可以在二樓品嘗觀舍嶺南菜。

蓮花山公園

開放時間：6:30至23:00

收費：免費入場，工作日來蓮花山遊玩，滿60歲或抱嬰兒的就可以乘坐工作車直接上山頂。

交通：深圳地鐵3號線蓮花村站

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深圳地鐵3號線｜草埔站：清水河鐵路公園

清水河鐵路公園位於深圳羅湖區草埔，是一個充滿懷舊氛圍的鐵路主題公園，吸引許多鐵道迷和攝影愛好者前來打卡。亦是親子好去處，每個地方都是打卡位。裡面都是真實的火車，還有港人熟悉的綠皮，雙層火車，是爸媽的兒時回憶。

公園4大必看點：

1. 廢舊的火車軌道。 2. 同時能看到東風號綠皮火車和和諧號。 3. 一車廂的粉色小豬豬，還原了當年貨運火車的真實風貌。 4. 三趟快車博物館，記錄歷史的記憶，裡面有許多當年香港和內地之間運輸物資的資料及物件。

交通：深圳地鐵3號線草埔站D3口

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