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奇情谷｜李蘊失婚復出頭炮上TVB爆料　獲老Best超蓮力撐感動哭成淚人

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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李蘊失婚復出頭炮上TVB爆料，獲老Best超蓮力撐感動哭成淚人。

【李蘊 / 何超蓮 / 奇情谷】由導演火火吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持的TVB節目《奇情谷》，昨晚（28日）主題「離婚後的二次人生」，「奇情嘉賓」請來現年33歲李蘊（Renee）。

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奇情谷｜李蘊失婚復出頭炮上TVB節目

2022年她與金融才俊羅冠章結束7年婚姻，近日積極復出即擔任《奇情谷》嘉賓，火火表示感謝說︰「多謝你復出嘅時候，第一炮就上《奇情谷》。好溫柔提醒你，呢個係直播節目，小心啲呀。」

Renee提到當初出道，首個訪問便是跟TVB完成，之後參與不少節目拍攝，所以回到錄影廠特別有親切感。

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節目開始火火即重提Renee十四歲時拍的濕身照，當時引來軒然大波且鬧上法庭，她解釋︰「嗰時係當一個普通工作去做，應雜誌要求影相。事件發生後，咁細個小朋友應該好驚，但當時係好懵懂，唔係好知驚，反而身邊人好擔心我情緒。而家睇返先覺咁大件事，之後好多新聞都變成係碎料。」

Renee自言一直都很幸運，出道時獲不少前輩提攜，特別鳴謝尹光︰「好多謝佢畀咗好多機會，同我合唱咗一首歌，又帶我去登台、做佢演唱會嘉賓。」

奇情谷｜老Best超蓮力撐　李蘊感動哭成淚人

眾所周知Renee圈中有兩位老Best，分別是歌手G.E.M.及名媛何超蓮，昨晚超蓮phone-in節目力撐好友復出，她透過電話訪問說︰「Renee係我圏中至好嘅真心閨密，人又靚又有義氣，你做主播、出歌都繼續支持你，其實呢啲說話平時都講好多。」

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她接住補充說︰「有傾開career path點行，但係佢為咗小朋友，想陪住佢哋大，真係無乜自己嘅生活，而家出返嚟做嘢係100%支持。」她大爆Renne「缺點」就是怕麻煩人，她面對困難寧可獨自承擔。超蓮抱怨說︰「好多時係件事過咗，佢只輕描淡寫講返出嚟，唔想將唔開心帶畀朋友，我同鄧小姐（G.E.M.）都好心痛佢。好似今趟叫我call-in，佢勁唔好意思，係咁話『麻煩到你』其實有咩所謂呢？佢好多呢啲位……」

Renee聞言後已哭成淚人 ，她哽咽說︰「大家背景已經唔一樣，人哋嘅說話已經唔好聽，但我哋友誼自己知就得。」肺腑之言在場人士無不動容。

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奇情谷｜網民打氣支持：要堅強！

此外，Renee作為話題人物，即時吸引不少網民留言，有支持聲音留言︰「佢而家個樣都仲靚過而家啲明星」、「好靚呀！加油」、「會唔會減下肥」、「要堅強」、「好掛住你喺Cream嘅歌」、「你好叻，好有勇氣同大家分享」；亦有網民表示另類意見︰「好扮嘢」、「要為離婚好好檢討下」、「太早結婚喇」、「扮咩公眾人物啊？都無人欣賞你」。

奇情谷︱李龍基忘年戀獲子女支持　未婚妻Chris獄中每日向基哥寫情信訴心聲

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