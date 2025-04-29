健腦之道｜哈佛專家警告4大日常習慣　恐加速大腦萎縮提早失智【附預防腦退化貼士+飲食推薦】

【大腦健康／失智／日常習慣／大腦萎縮】據最新哈佛醫學研究指出，30至40歲後大腦會開始自然萎縮，然而一些大家習以為常的習慣，原來無形中蠶食著大腦健康，提早失智。

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健腦之道｜4大常見習慣蠶食大腦

美國哈佛大學曾以大腦健康程度與生活習慣的關聯作出研究，發現都市人一些常見習慣蠶食著大腦健康，包括久坐、睡眠不足、長期壓力及缺乏社交：

1. 睡眠不足令大腦早衰2.6歲

美國疾控中心數據顯示，三分一成年人睡眠不足。加州大學舊金山分校2024年發表於《神經學》期刊的追蹤研究更發現：中度睡眠障礙者大腦年齡比實際老1.6歲；嚴重睡眠問題者大腦老化達2.6歲。研究團隊追蹤600名成年人長達10年，發現即使排除其他因素，睡眠品質差者腦部萎縮程度明顯較高。

2. 久坐10小時損記憶中樞

2024年哈佛數據顯示，成年人日均久坐時間達10.4小時，超越睡眠時長。2018年《PLOS One》期刊研究透過MRI掃描發現：

久坐時間與內側顳葉（MTL）厚度呈反比

MTL變薄與記憶障礙、早期失智相關

研究人員警告，45歲以上族群更需警惕久坐對記憶中樞的結構性傷害。

3. 慢性壓力縮小前額葉皮質

經哈佛神經科學實驗室證實，長期壓力導致整體腦容量減少，當中以專責記憶學習的前額葉皮質萎縮最明顯。專家建議可以多做運動、冥想等方式減壓，不僅改善情緒，更是維護腦部結構的關鍵。

4. 社交活躍減認知衰退70%

2023年哈佛追蹤1100名長者發現，社交活躍組認知衰退速度慢70%，顯示孤獨感與阿茲海默症風險顯著相關。《老年學期刊》2021年研究更指出，缺乏社交者腦部灰質流失速度加快，證明日常閒聊具神經保護作用。

健腦之道｜4大護腦建議

針對上述不良生活習慣，研究團隊建議4項護腦建議，減慢腦退化的速度：

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睡眠：確保每晚7-8小時優質睡眠

活動：每坐1小時起身活動5分鐘

減壓：每日15分鐘正念冥想

社交：每周至少3次面對面互動

腦退化｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

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認知障礙症智先兆｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

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腦退化｜「麥得飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

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