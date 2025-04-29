英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗

【夏依丹／無憂渡／離世／抑鬱症／車禍】R.I.P！内地新生代演員夏依丹驚曝離世，年僅24歲。有網民近日發現，熱播劇《無憂渡》大結局片尾名單處，夏依丹的名字被加上了「示亡號」（方框），代表該演員已故。

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據内地媒體報道，4月25日，由內地演員任嘉倫、宋祖兒主演的劇集《無憂渡》播出大結局。但有劇迷發現，片尾字幕將飾演「季離分身甲」的女星夏依丹以「示亡號」（方框）標示，代表該演員已故；夏依丹的死訊也因此曝光。

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網民追查後發現，原來夏依丹已經離世2年。早在2023年，夏依丹好友曾發表一篇哀悼文，其中一句「得知自己的女主角離世」，透露出惋惜與不捨：

有的約定真會變得遙遙無期，妹妹在那邊也要保持堅強，還是開開心心的。

另外，有傳夏依丹在去世前兩天，曾試圖與友人聯繫，尋求對方陪伴。而在夏依丹去世一年後，2024年8月13日，其好友再發文悼念：

那個愛笑的女孩、憧憬未來的年輕靈魂，她的生命過得如此精彩，卻又轉瞬即逝。

不過，夏依丹家屬與官方未發表訃聞，至今也未對外說明具體過世原因。目前，網上傳言夏依丹的死因有2種說法：一是猜測抑鬱症導致，另外也有人猜測是車禍身亡。

據夏依丹生平資料顯示，1999年出生的夏依丹全名夏依丹·艾克拜爾，是新疆維吾爾族人，外貌清秀、身材姣好。2022年憑藉古裝短劇《傳聞中的陸神醫》出道後，又陸續出演了《女師尊在上魔王在下》、《觸手可及的你》等短劇。《無憂渡》則是她首次接演的長劇，在劇中第二單元「碧玉回春」飾演「季離」其中一個分身甲。雖然戲份不多，但夏依丹憑精湛演技，給觀眾留下深刻印象；但沒想到竟成為她的遺作。

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