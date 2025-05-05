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Sick問識答｜港少婦3度流產靠試管嬰終成功誕雙胞胎　醫生拆解人工受孕2大迷思

醫生診症室

撰文： 倪慧雯

發布時間： 41 分鐘前

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【懷孕／人工授孕／試管嬰兒／高齡產婦／慣性流產】不少考慮人工受孕的夫妻，可能會擔心胎兒健康及小產問題。生殖醫學科專科醫生麥思敏醫生為大家拆解種種迷思，以及人工受孕副作用，同時分享行醫時遇到的難忘個案。

最新影片：

人工受孕｜夫妻慣性流產求醫小產3次　靠試管嬰兒終成功誕雙胞胎

求子路上並非每個人都一帆風順，麥思敏醫生分享在公立醫院任職時的難忘病例，指一對年輕夫婦經歷兩次流產後到院求助，由於女方兩次流產已屬慣性流產，經過檢查後確認兩人健康並無大礙，因此兩人打算進行人工受孕、並篩查了異常染色體、不正常胚胎。

未料在進行人工受孕期間，夫妻卻已自然受孕，全體醫護人員對此都感到非常開心，但由於之前女方曾小產兩次，因此麥思敏醫生仍感到戰戰兢兢，可惜最後夫妻仍不幸經歷第3次小產。事後夫婦毅然決定進行試管嬰兒，院方投放一個囊胚後成功受孕，囊胚更自動分裂成雙胞胎，由於已小產多次，加上雙胞胎小產風險更大，因此大家都感到既開心又緊張，幸而最終懷孕過程相當順利，成功誕下一對孩子。陪著這對夫妻經歷了漫長的求子旅程，麥思敏醫生坦言這段經歷令她非常深刻：

這對夫妻經歷了漫長旅程，就像過山車一般高低起跌，但最後仍獲得了自己的孩子，我為她們感到開心。

人工受孕｜醫生拆解人工受孕3大副作用

人工受孕及試管嬰兒是大眾最常聽聞的人工生殖技術，遇到生育問題時，不少人都會率先想到人工受孕，但進行人工受孕期間會否對母體帶來任何副作用？

對此，麥思敏醫生解釋，始終人工受孕包括「促排」，即施打排卵針，此時卵泡成熟長大時，可能會令本身細小的卵巢隨之變大，令女性出現肚脹感覺、感到不適，尤其較瘦的女性感受會較大，另外部分人可能會出現作嘔感覺。

此外，由於「促排針」屬於荷爾蒙針，打針後可能會對女性造成情緒波動，這一點可能混合了她們對療程期望及緊張情緒，因此一般而言，醫生都會希望可以陪伴她們走過這段旅程，盡量舒解她們的情緒，希望她們打針時可以平常心態面對。

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Sick問識答｜人工受孕會否更易小產？醫生拆解2大迷思

不少人都會擔心人工受孕會否容易流產，需要反覆進行療程、直到成功受孕，又或者嬰兒出生後，健康不如自然受孕胎兒。

面對種種迷思，麥思敏醫生表示不少人都會對此感到疑惑，認為人工受孕是人工事物，事實上小產問題因人而異。一般而言，夫妻沒有特別原因增加了小產機率，人工受孕與自然懷孕的小產機率應該是一樣的；人工受孕嬰兒出生後，健康方面會否出現較的異樣，這一點亦暫時未有明顯醫學文獻證明有極大分別。

麥思敏醫生強調，人工受孕至今已實行許多年，目前仍未發現有不正常嬰兒出生的嚴重個案，是一種非常安全的療程。

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