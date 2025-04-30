咖啡推薦2025｜日雜比拼25款樽裝齋啡　7款獲評A級香濃易入口

【樽裝咖啡/齋啡/咖啡/推介】咖啡是不少市民的提神恩物，而樽裝咖啡更是便於攜帶，方便忙碌的都市人隨時喝上一口。日本生活雜誌《MONOQLO》近日就測試了市面上25款樽裝咖啡，其中有7款獲得A級的評價，供大家參考。

評測4大標準

1. 味道

評測員品嚐所有樣本後，根據咖啡典型的苦味、酸味等元素的平衡性、是否能感受到咖啡豆烘焙帶來的芬芳味道，以及是否有雜質進行評分。

2. 香氣

開封後立即在室溫下檢查樣本的香氣。市面上部分產品會添加調味料來增強香氣，而是次測試並不會根據有否使用調味劑來給予加分或扣分；值得留意的是，不含調味劑的產品往往具有更直接的烘焙香氣，但風味感就會較弱。

3. 酸味

由評測員品嚐所有樣本，並就樣本是否具有咖啡的典型酸味、能否與苦味等平衡來進行評分，但口味有可能因人而異。

4. 易入口度

由評測員品嚐所有樣本，並就樣本的味道是否易於入口來評分。

影片推介：

25款樽裝齋啡推薦排名

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（評分由低至高）

並列第23名：

UCC 冷萃黑咖啡，參考價格：￥3,137（約港幣$170）24支×500mL

Asahi朝日 Wonda Clear Black，參考價格：￥1,760（約港幣$95）24支×500mL

三得利 Craft Boss Black，參考價格：￥151（約港幣$8）500mL

第22名：

UCC BLACK Unsweetened RICH，參考價格：￥116（約港幣$6.3）275g

並列第19名：

Seicomart Secoma Grandia Black PET（未有提供價格）

UCC &Healthy Black，參考價格：￥1,089（約港幣$59）6支×270mL

伊藤園 Tully's Coffee Aroma Espresso，參考價格：￥2,513（約港幣$136）24支×500mL

並列第14名：

AEON Top Valu Coffee Black（未有提供價格）

日本7-Eleven 黑咖啡 （未有提供價格）

DOUTOR 黑咖啡，參考價格：￥2,530（約港幣$137）24支×260g

三得利 Family’s Boss Black（未有提供價格）

伊藤園 TULLY'S COFFEE 克里曼加羅山黑咖啡，參考價格：￥3,127（約港幣$169）24支×390mL

並列第11名：

UCC Barista’s Stile Black（未有提供價格）

三得利 Family's BOSS The Espresso Rich Black（未有提供價格）

麒麟咖啡 Fire Aroma Brew，參考價格：￥156（約港幣$8.4）400g

第10名：

三得利 Boss Silky Black，參考價格：￥2,982（約港幣$161）24支×400g

並列第8名：

Asahi朝日 深度烘焙無糖黑咖啡，參考價格：￥2,801（約港幣$152）24支×285g

伊藤園 Tully's Coffee Barista's Black，參考價格：￥159（約港幣$8.6）390mL

並列第2名：

丸山珈琲黑咖啡Mini Bottle，參考價格：￥3,551（約港幣$192）24支×235mL

麒麟咖啡 Fire Black，參考價格：￥2,376（約港幣$129）24支×275g

麒麟咖啡 Fire One Day Black，參考價格：￥2,497（約港幣$135）24支×600mL

日本可口可樂 Costa Coffee Premium Black，參考價格：￥3,312（約港幣$179）24支×265mL

日本可口可樂 Georgia Black，參考價格：￥2,417（約港幣$131）24支×500mL

日本可口可樂 Georgia Fragrance Non-Sugar Black Coffee，參考價格：￥2,245（約港幣$121）24支×260mL

第1名：

三得利 premium boss black，參考價格：￥159（約港幣$8.6）390g

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資料來源：日本生活雜誌《MONOQLO》

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