咖啡推薦2025｜日雜比拼25款樽裝齋啡 7款獲評A級香濃易入口
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【樽裝咖啡/齋啡/咖啡/推介】咖啡是不少市民的提神恩物，而樽裝咖啡更是便於攜帶，方便忙碌的都市人隨時喝上一口。日本生活雜誌《MONOQLO》近日就測試了市面上25款樽裝咖啡，其中有7款獲得A級的評價，供大家參考。
評測4大標準
1. 味道
評測員品嚐所有樣本後，根據咖啡典型的苦味、酸味等元素的平衡性、是否能感受到咖啡豆烘焙帶來的芬芳味道，以及是否有雜質進行評分。
2. 香氣
開封後立即在室溫下檢查樣本的香氣。市面上部分產品會添加調味料來增強香氣，而是次測試並不會根據有否使用調味劑來給予加分或扣分；值得留意的是，不含調味劑的產品往往具有更直接的烘焙香氣，但風味感就會較弱。
3. 酸味
由評測員品嚐所有樣本，並就樣本是否具有咖啡的典型酸味、能否與苦味等平衡來進行評分，但口味有可能因人而異。
4. 易入口度
由評測員品嚐所有樣本，並就樣本的味道是否易於入口來評分。
影片推介：
25款樽裝齋啡推薦排名
（評分由低至高）
並列第23名：
- UCC 冷萃黑咖啡，參考價格：￥3,137（約港幣$170）24支×500mL
- Asahi朝日 Wonda Clear Black，參考價格：￥1,760（約港幣$95）24支×500mL
- 三得利 Craft Boss Black，參考價格：￥151（約港幣$8）500mL
第22名：
UCC BLACK Unsweetened RICH，參考價格：￥116（約港幣$6.3）275g
並列第19名：
- Seicomart Secoma Grandia Black PET（未有提供價格）
- UCC &Healthy Black，參考價格：￥1,089（約港幣$59）6支×270mL
- 伊藤園 Tully's Coffee Aroma Espresso，參考價格：￥2,513（約港幣$136）24支×500mL
並列第14名：
- AEON Top Valu Coffee Black（未有提供價格）
- 日本7-Eleven 黑咖啡 （未有提供價格）
- DOUTOR 黑咖啡，參考價格：￥2,530（約港幣$137）24支×260g
- 三得利 Family’s Boss Black（未有提供價格）
- 伊藤園 TULLY'S COFFEE 克里曼加羅山黑咖啡，參考價格：￥3,127（約港幣$169）24支×390mL
並列第11名：
- UCC Barista’s Stile Black（未有提供價格）
- 三得利 Family's BOSS The Espresso Rich Black（未有提供價格）
- 麒麟咖啡 Fire Aroma Brew，參考價格：￥156（約港幣$8.4）400g
第10名：
三得利 Boss Silky Black，參考價格：￥2,982（約港幣$161）24支×400g
並列第8名：
- Asahi朝日 深度烘焙無糖黑咖啡，參考價格：￥2,801（約港幣$152）24支×285g
- 伊藤園 Tully's Coffee Barista's Black，參考價格：￥159（約港幣$8.6）390mL
並列第2名：
- 丸山珈琲黑咖啡Mini Bottle，參考價格：￥3,551（約港幣$192）24支×235mL
- 麒麟咖啡 Fire Black，參考價格：￥2,376（約港幣$129）24支×275g
- 麒麟咖啡 Fire One Day Black，參考價格：￥2,497（約港幣$135）24支×600mL
- 日本可口可樂 Costa Coffee Premium Black，參考價格：￥3,312（約港幣$179）24支×265mL
- 日本可口可樂 Georgia Black，參考價格：￥2,417（約港幣$131）24支×500mL
- 日本可口可樂 Georgia Fragrance Non-Sugar Black Coffee，參考價格：￥2,245（約港幣$121）24支×260mL
第1名：
三得利 premium boss black，參考價格：￥159（約港幣$8.6）390g
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消委會咖啡｜7款5星咖啡產品
消委會曾檢測市面上49款咖啡，結果有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考，名單如下：
同場加映｜水中銀咖啡檢測10款無毒即溶咖啡
水中銀曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有10款通過無毒測試，名單如下：
資料來源：日本生活雜誌《MONOQLO》
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