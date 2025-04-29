香港電影困境｜何敬康︰單靠政府資源難撑起電影圈　促拓新融資渠道

第43屆香港電影金像獎已落幕，頒獎禮上，幕前幕後從業員多慨嘆香港電影業正處於困難時期，希望大家不要放棄，堅持下去。

新民黨立法會議員何敬康認為，雖然政府近年透過不同渠道支持電影發展，惟單靠政府資源難以支撑整個電影圈，促開拓新融資渠道。

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一向關注本港文體藝發展的何敬康今日（29日）在社交平台發文表示，香港電影業正面臨製作與放映場地的同步萎縮的雙重打擊。「過去兩年，昂貴租金同串流媒體夾擊下，承載港片黃金歲月的影院地標一間又一間咁執笠。片商失去唔少實體放映渠道，惡性循環下，戲院愈來愈少，導致片商減產，導致觀眾流失，導致更多戲院倒閉。」

引述業界︰合拍片可打入內地市場 惟或因審查淡化港味

何指，《九龍城寨之圍城》與《破地獄》等賣座電影，證明「港味」作品仍有穿透力。指很多業界討論創作空間問題，「合拍片有合拍片好，可以打入內地市場，但係劇本需要同時滿足兩地審查，導致港味淡化。反觀港味濃既電影，市場空間沒有合拍片大，可能令投資者卻步。」

何肯定政府近年支持電影發展力度不錯，可惜資源有限，「一定要開拓破格新融資渠道。」提議研究推動區塊鏈電影融資平台，吸引加密貨幣投資者參與製作；發行「港片文化債券」，讓機構投資者認購並按票房分紅，甚至提供稅務優惠；在北部都會區規劃影視基建，擴展產業空間。

吸引觀眾入場方面，他建議研究資助戲院凌晨場次放映本土實驗電影，刺激夜間消費；及推出觀影時數兌換機制，如片場探班或道具拍賣等獨家權益。

▲ 本港正面臨影視寒冬，日前舉行的金像獎頒獎禮上亦有不少電影人鼓勵業界振作、呼籲市民支持。（香港電影金像獎FB）

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