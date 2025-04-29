鐵血戰士：蠻荒廝殺︱首條預告登場　鐵血戰士人類聯手力抗異獸敵人

《鐵血戰士》系列新一集《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（Predator：Badlands）的首條預告片在早前推出，帶領觀眾走進蠻荒星球，但今集主角不再是人類，而竟是鐵血戰士。

影片由《鐵血戰士：狩獵追擊》（Prey）導演丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導，將於11月6日上映。

在預告片中見到，由Dimitrius Schuster-Koloamatangi飾演的年輕鐵血戰士，竟被族人放逐，途中遇上艾麗芬寧（Elle Fanning）飾演的神秘女子，二人成為旅途上的同伴，面對眼前的蠻荒異獸來襲，必須奮力求存，並一起對抗同族鐵血戰士首領的追捕。

預告片發布後，短短12個小時內，點擊已超過360萬。不少影迷更非常細心，從艾麗芬寧的衣服推測她是來自仿生人公司偉倫的代表，推測這意味着電影將會連結上異形宇宙！

《鐵血戰士：蠻荒廝殺》故事設定在未來的遙遠星球上，一位被家族放逐的年輕掠食者，在神秘女子的幫助下展開了一段危險的旅程，尋找最強大的對手。

▲ 《鐵血戰士：蠻荒廝殺》

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