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不良銷售｜中成藥磨粉後才告知實際價格　海關拘藥房店員

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

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海關拘捕佐敦一間藥房男售貨員，指他涉嫌誤導性遺漏。

海關早前接獲一名內地旅客投訴，指在佐敦一間藥房內購買中成藥時懷疑被誤導。海關人員調查後，今日（29日）到該藥房拘捕一名男店員。

向內地客稱980元　磨粉後才說9800元1盒

海關不良營商手法調查第一組陳易呈督察表示，該名內地遊客今年3月到佐敦一間藥房選購一種中成藥，當時店員只聲稱售價為980元，隨即將中成藥磨粉，稍後才聲稱980元是1粒藥丸的價錢，而中成藥一盒共有10粒，店員向事主收取9,800元，受害人無奈接受。海關調查後，今日以商品說明條例的誤導性遺漏罪行，拘捕該名32歲男店員。

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海關表示一向關注旅客在港購物的投訴，設有快速行動隊，處理短期在港逗留旅客的投訴。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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佐敦 罪行 銷售 藥房 商品說明條例 海關

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