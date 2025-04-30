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惠康早餐券｜惠康向全港學生派發10萬張早餐券　可免費換領雞蛋/牛奶/燕麥/蘋果營養食品

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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惠康向全港學生派發10萬張早餐券，可免費換領雞蛋、牛奶、燕麥、蘋果的營養食品。（相關機構提供）

【惠康早餐劵】惠康聯同膳心連基金早前進行了香港學生進食早餐習慣的調查，發現有36%沒有每天恆常進食早餐的習慣，64%因價格原因而選擇營養較低的食物或不吃早餐。為學童健康，惠康推出「食早餐呀惠」社區計劃，由即日起向基層學生派發10萬張早餐券，憑劵可到分店換領雞蛋、牛奶、燕麥和蘋果等的早餐食品。

惠康早餐劵｜調查發現逾3成學生沒有食早餐習慣

膳心連基金於2025年進行了香港學生進食早餐習慣的調查，一共訪問了11間學校，逾1,300名中小學生，發現有36%受訪學生沒有每日進食早餐的習慣、32%選擇即食食品如即食麵等為不健康的食品，有64%學生更會因為價格原因而選擇營養較低的食物或不吃早餐。

針對不進食早餐的情況，有16%學生因未能負擔營養早餐而選擇不吃，另有學生則因過於匆忙或沒有早餐習慣。要改善情況，有四成學生指有商戶提供食品優惠，可有助培養食早餐的習慣。

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惠康早餐劵｜惠康向中小學生免費派10萬張早餐券

惠康與膳心連基金由即日起推出「食早餐呀惠」社區計劃，於未來一年向全港中小學生派發10萬張早餐券。學生可憑劵於惠康各分店換領四種營養豐富的早餐食品，包括雞蛋、牛奶、燕麥和蘋果。預計首年提供28萬個蘋果、16萬盒雞蛋、4萬包200克燕麥、1.6萬盒一公升牛奶，建議零售價總值超過200萬港幣。

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惠康早餐劵｜營養師建議早餐配搭2種食物

註冊營養師潘仕寶女士指，早餐對兒童健康成長至關重要，不僅提供能量，還有助於提升專注力和學習表現。部分兒童因奶類食品攝取不足，鈣質攝取量低於建議水平，可能對骨骼密度和牙齒健康產生不良影響。她建議理想的早餐應包含高纖維碳水化合物，如麥片、蘋果，以促進腸道健康並穩定血糖；同時搭配高蛋白食品，如雞蛋、低脂牛奶，為身體提供蛋白質和鈣質，支持骨骼、牙齒及肌肉的健康發育。

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