三•八︱姚焯菲與MIRROR邱傲然合作音樂劇　COLLAR陳泳伽與海兒分演同一角色

【姚焯菲 / 邱傲然 / 海兒 / 陳泳伽 / 吳啟洋】由爆炸戲棚藝術總監陳恩碩（Tom）出品及監製、鄭丹瑞故事主創、詹瑞文導演的音樂劇《三•八》在今日（4月29日）舉行記者會。

參演《三•八》的演員連詩雅、姚焯菲（Chantel）、海兒、COLLAR成員陳泳伽（Winka）、MIRROR成員邱傲然（Tiger）、黃浩然、P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）等皆出席是日活動。

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▲ 《三•八》台前幕後大合照。

三•八︱姚焯菲Tiger挑戰音樂劇

在會上，連詩雅表示：「我以往曾經演出舞台劇，深明現場演出只有一次，日常排練十分重要，亦很希望能夠再次挑戰舞台演出，真的要感謝陳恩碩給我首度挑戰音樂劇的機會。」

至於挑戰演音樂劇的姚焯菲稱：「雖然做音樂劇有挑戰性，但我也有信心可以把演出做好，特別是我與角色同樣都是18歲，有很多相似之處，令我能夠更加投入。早前我們進行圍讀，見到大家均準備充足，十分投入與充滿熱情，讓我可以100%信任這專業團隊，更期待之後的火花。」

而Tiger表示：「我自己帶點冷酷的氣質，與劇中充滿神秘感的角色死神十分相似，相信這正是Tom找我演出的原因。不過除陰沉一面外，在劇中還有更多不同層次的情感演繹，敬請大家密切留意！早前圍讀時，看見其他演出者實力強勁，唱歌跳舞都十分出色，體驗非常好。」

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三•八︱海兒Winka分飾同一角色

另外，海兒與Winka將分飾同一角色，海兒稱：「我修讀的是古典音樂，而《三•八》則是採用多首耳熟能詳的廣東話流行曲串連而成的Jukebox Musical音樂劇，這種嶄新的演繹方式對我而言絕對是一項新挑戰。接下來我將會與跟我參演同一角色、擅長演繹流行曲的Winka交流更多心得，相信將會擦出更多意想不到的有趣火花。」

Winka則表示：「曾問過Tom為甚麼會邀請我分飾28歲這角色，Tom表示接觸過我們後，發覺我倆雖然外型不同，但靈魂方面讓他找到很多相似的地方，所以邀請我們分飾同一角色，引發更多可能性。這次是我首次參演音樂劇，難免有點緊張，因此亦特別向Tom請教過有關演出音樂劇的專業意見。」

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三•八︱吳啟洋既興奮又有壓力

至於Phoebus指：「音樂劇講究演員的臨場發揮，需要十分紮實的唱歌和演戲功力，對我而言是充滿新鮮感的挑戰。最意想不到的，是我可以有機會與海兒和Winka兩位女生對戲，她們的演繹方式可能略有分別，亦需要我以不同方式回應，讓我既興奮亦有少許壓力。以我所知，我們在劇中會有一些溫馨場面，到時記得入場支持。」

黃浩然表示：「早前我和家人入場欣賞Tom的長壽音樂劇《我們的青春日誌》，深深感受到音樂劇強大的感染力，而仔仔亦問我為甚麼不嘗試參演音樂劇，沒想到話音未完，便收到Tom的邀請，實在驚喜。實不相瞞，我與劇中角色同樣是一個『大細路』，一直都在學習和成長。而劇情牽涉三個不同年齡階段的角色，相信不同年齡的觀眾都會有所共鳴。」

▲ （左起）連詩雅、黃浩然。

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