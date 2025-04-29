DSE2025｜教師稱中史科提問直接部分配對題「送分」　料考試安排復常致試卷較淺

【 DSE / 文憑試 / 中史科 】今日（29日）舉行的文憑試中國歷史科考試，有教師認為題目淺易，相信與考試模式復常有關。她舉例，大部分長題目均只要求分析原因或印證史料觀點，提問直接，而且提問範圍亦算熱門議題。

提問範圍屬預料之內

基督教香港信義會元朗信義中學中史科主任鄭貝玉指出，今年試題提問方式直接，而且大部分內容屬學界預料之中。她舉例，必答題的秦漢部分、選答題中的鴉片戰爭和八國聯軍之役，都是熱門課題。

題型方面，鄭稱今年大部分長問答的方式都相對直接，例如第五題要求考生印證《辛丑條約》是「嚴重不平等的條約」，考生僅須運用溫習所得便能應付，唯考生作答時要能扣緊「嚴重」二字，例如說明條約影響是前所未見、空前嚴重。鄭指出，大部分長問題都只要求分析原因或印證史料觀點，提問方式直接。

▲ 鄭貝玉指出，今年的試題提問方式直接，而且大部分內容屬學界預料之中。（蔡健行攝）

形容有配對題僅「考常識」

短答方面，她稱今年有3條選擇題和2條配對題，與去年相若，但配對題內容較淺。鄭舉例，必答題中的兩條配對題目是「送分」題，只需選中選項便能有分；第五題要求考生按地圖配對歷史事件發生的地點，亦是「送分」題目，「就算考生不記得地方名，也會認得東南西北」，形容是「考常識」的配對。她提到，過往地圖題需要考生辨識和回答地名，但今次兩條地圖題，都只是要求考生辨識在該地發生的事件，亦是相對簡單。她相信，若考生能在短答題全取分數，加上長問答亦能取得一半分數，已足以取得4級成績。

有考生表示，必答題中的一條漫畫題需要辨識漫畫對日軍侵華的立場，較難作答。鄭貝玉亦認同，試題考核考生對漫畫的分析能力。她指出，漫畫以「他又佔領一塊地方了」為題，而漫畫中的日軍則已受傷和垂頭喪氣，考生要掌握到漫畫有諷刺意味，從而鼓勵民眾抗日。

至於其他較難的試題，她指出關於五四運動的選答題令她感「意外」。她稱，試題要求考生比較五四運動的政治和文化影響，是多年來首見，而且資料提出特定觀點，例如文化影響包括舊家庭制度衰落、女權運動興起，考生未必有深入研究，認為試題較接近卷二模式。

▲ 文憑試中國歷史科今日（29日）開考。（蔡健行攝）

2026年可只考卷一 鄭貝玉：課堂安排仍有困難

過去數年的中史科考試，採用疫情的過渡安排，取消必答題，而今年是首次復常，考生需要回答必答題。鄭貝玉認為復常是今年試卷較淺的原因，因過渡時考生可選擇專攻古代或近代史，但必答題兩者必然會出現，「所以想定一定考生的心，既然不能選擇，就不如出一些較『大路』、簡單的題目。過渡期間反而是比較深的，因為考生可以選擇。」

明年的文憑試中，考生即使只應考卷一，最高可取得5級成績，鄭貝玉認為能力較高的考生會追求「摘星」，不會放棄卷二，又提到要單靠只佔七成分數的卷一取得5級，需要取得七、八成的分數，並不容易。她又稱，措施在學校執行亦有困難，例如需要考慮放棄卷二的學生，在選修單元的課堂時的安排，亦要考慮學生選擇放棄後會否在最後時刻反悔。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】