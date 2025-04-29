中小企營商｜第二季「渣打香港中小企領先營商指數」　環球經濟分項指數疲弱

環球經濟不穩，影響企業的信心及投資。生產力局公布2025年第二季「渣打香港中小企領先營商指數」顯示，本季綜合營商指數較上季輕微上升1.0至43.8，指數與過去數季相若，反映在環球經濟前景不明朗下，本地中小企的整體營商信心仍然維持保守。



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招聘意向分項指數下跌

五大分項指數1中，其中三項錄得增長，包括「營業狀況」（41.6，+3.7）、「盈利表現」（39.1，+3.6）及「投資意向」（49.9，+0.3）。然而，「環球經濟」（24.9，-4.7）及「招聘意向」（50.7，-0.1）分項指數錄得跌幅。

值得留意的是，今季「環球經濟」分項指數進一步下跌4.7至24.9，跌至接近2022年第二季度的水平，反映全球貿易陰霾，進一步為本地中小企帶來挑戰。其中，「進出口貿易及批發業」、「製造業」及「專業及商用服務業」的環球經濟分項指數錄得最大跌幅，分別下跌8.1、7.9及7.8，跌至幾乎接近2021年第一季度的水平。

金融及保險業前景較佳

本季綜合營商行業指數方面，11個行業中，「金融及保險業」（52.7，+6.6）的升幅最高。相反，「資訊及通訊業」（44.1，-5.7）、「地產業」（42.5，-2.5）及「住宿及膳食服務業」（41.2，-2.3）錄得較大的跌幅。

整體投資趨勢方面，94%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季相若。中小企預期成本上漲的幅度有所放緩。其中，54%的中小企預料本季原材料成本上升，較上季回落三個百分點。至於預料上調員工薪金的中小企百分比則下跌七個百分點至20%。

生產力局首席技術總監張梓昌相信，本地中小企對全球經濟大環境的信心仍然疲弱。企業期望透過拓展電子商務和數碼化措施，以較低成本接觸更多客戶，從而抵銷美國貿易問題所帶來的負面影響。



渣打銀行大中華及北亞區高級經濟師劉健恆表示，特朗普於四月宣佈關稅新政策的衝擊前，香港經濟仍然保持改善勢頭。儘管第二季綜合營商指數的上升幅度不大且基數相對較低。

反映出我們的中小企受訪者在外部經濟狀況進一步惡化的情況下仍能應對挑戰。值得關注的是，一些較依賴內需的行業，例如『零售業』和『建造業』的表現持續欠佳，這反映了内部需求尚未準備好抵消出口即將出現放緩的情況。

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