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食肉菌｜男子針灸後感染截肢　疑中醫未按感染控制程序進行針刺

港聞

發布時間： 2 小時前

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衞生署衞生防護中心正調查一宗感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎個案。（資料圖片）

一名長期病患男子早前接受針灸後，感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎（通常稱為「食肉菌感染」），需要截肢。衞生署在其中一間中醫診所檢測出同類型甲類鏈球菌，懷疑中醫未嚴格按照感染控制程序進行針刺。

該名47歲男子4月6日因提起重物時意外扭傷，繼而出現左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痺，因此在7日、9日和10日分別到上環和銅鑼灣兩名註冊中醫師的診所接受針灸。然而在11日，該男子發燒和左腳大腿疼痛，同日到私家醫院求醫，臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，並在13日接受左下肢截肢手術。病人現時仍然留院，情況穩定。

衞生署衞生防護中心正調查一宗感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎個案。（資料圖片）

病人的臨床樣本經化驗後發現甲類鏈球菌，而衞生署人員到銅鑼灣中醫診所調查，包括審查針灸和感染控制程序，以及收集環境樣本進行檢測，在一個環境樣本被檢測出與患者同屬emm 4型的甲類鏈球菌，正進行進一步基因分析。

在調查中，人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。衞生署指，若懷疑該中醫師有專業失當行為，會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。

衞生署衞生防護中心正調查一宗感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎個案。（資料圖片）

至於位於上環的註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業，衞生署會繼續跟進調查。

衞生署暫時沒有接獲有關兩間涉事處所有其他病人接受針灸治療後，出現不良反應的報告。

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