食肉菌｜男子針灸後感染截肢 疑中醫未按感染控制程序進行針刺
發布時間： 2 小時前
一名長期病患男子早前接受針灸後，感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎（通常稱為「食肉菌感染」），需要截肢。衞生署在其中一間中醫診所檢測出同類型甲類鏈球菌，懷疑中醫未嚴格按照感染控制程序進行針刺。
該名47歲男子4月6日因提起重物時意外扭傷，繼而出現左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痺，因此在7日、9日和10日分別到上環和銅鑼灣兩名註冊中醫師的診所接受針灸。然而在11日，該男子發燒和左腳大腿疼痛，同日到私家醫院求醫，臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，並在13日接受左下肢截肢手術。病人現時仍然留院，情況穩定。
病人的臨床樣本經化驗後發現甲類鏈球菌，而衞生署人員到銅鑼灣中醫診所調查，包括審查針灸和感染控制程序，以及收集環境樣本進行檢測，在一個環境樣本被檢測出與患者同屬emm 4型的甲類鏈球菌，正進行進一步基因分析。
在調查中，人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。衞生署指，若懷疑該中醫師有專業失當行為，會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。
至於位於上環的註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業，衞生署會繼續跟進調查。
衞生署暫時沒有接獲有關兩間涉事處所有其他病人接受針灸治療後，出現不良反應的報告。
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