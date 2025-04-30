DSE2025｜內地生在家長陪同下拖喼來港應考　有內地補習中心派車接送

記者早前到北區一個文憑試試場外觀察，今年文憑試罕有出現內地生在家長陪同下「拖喼」來港應考，有家長憂心女兒會因中港兩地行車方向不同而「很慌」，故到場接送。另有內地補習導師帶隊考試兼親自「體驗文憑試」。

補習中心導師：安全考慮派車接送

今年文憑試自修生人數急增近四成，考評局去12月稱當中約2,700人由內地報考。早前有社交平台專頁稱，有北區試場出現「喼陣」，不少考生帶同行李箱進場應考，記者在本月初舉行的核心科目數學科考試當日，到粉嶺兩間學校試場外視察，雖然未見考生帶同行李箱應考，但也有兩名家長帶同行李箱接子女，合共十多名家長在校門外等候，當中不少操普通話。

另外，本報亦發現疑似是內地補習中心派出的私家車到試場外接送考生。其中一輛為掛上中港牌的七人車，有5、6名操普通話的考生在完卷後登車離開。另有一名內地補習中心的數學導師稱來體驗文憑試，出於安全和其他考慮，會為其學生提供接送選項，部分學生就選擇自行來港住酒店或即日來回。該名導師其後登上一輛七人車，車上亦有其他乘客，相信是在其他試場應考的學生，而該車並無掛上中港車牌，相信僅安排接送師生來往試場和口岸。

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內地生：試場內不少考生操普通話感意外

有內地家長解釋因安全而親自到場等候接送子女。來自江蘇的劉女士稱，女兒一直在內地生活，「小孩不認識路，那個（行車）方向是反的，走的時候會很慌，就算我們大人走也很慌。」至於為何應考文憑試，她解釋起初期望安排女兒到英美升學，但始終較遠，又認為現在英美不安全，因此來港應考文憑試和計劃來港升學，目標入香港「三大」，又認為透過文憑試升學較在內地高考容易。

另一名家長張女士更帶着行李箱迎接完成考試的女兒。張女士解釋，因隨後一天的考試試場較偏遠，故決定來港過夜住酒店。其女兒李同學形容，試場內有不少操普通話的考生，坦言對此感到有點意外。

張女士說，女兒在香港出生，有本港的永久居留權，5歲前都在香港生活，因為在內地沒有戶口，只能選擇來港考文憑試或在內地以港籍學生身份參與「港澳聯考」。李同學稱，感覺今年文憑試較往年簡單，又說不憂慮公民與社會發展科，「老師說，字寫得夠多就可以了。」

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