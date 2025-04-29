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禁煙｜醫衞局：水煙不應視為一般商品　或作為生意招徠手段

港聞

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酒吧只能在室外非禁煙區提供水煙。（資料圖片）

酒吧業界指，水煙是其中一項引流至酒吧的方式，若禁止加味水煙，客人消費意欲會大減。醫務衞生局表示，水煙不應視之為一般商品或服務，呼籲不要以吸煙產品作為生意招徠手段。

酒吧只能在室外非禁煙區提供水煙。（資料圖片）

醫衞局回覆本報查詢時表示，水煙是吸煙產品，不應視之為一般商品或服務。局方呼籲業界注意相關法律規定，更不應違法推廣或銷售吸煙產品，甚至以吸煙產品作為生意招徠手段，推動其他業務。

醫衞局指，根據衞生署的巡察和分析，估計只有約一成酒吧在處所範圍內有室外非禁煙區。另外，衞生署巡察時亦發現約一成酒吧（約130間）有提供水煙，當中約三成（約40間）處所範圍內只有法定禁煙區，意味在這些地方吸食水煙是違法行為。此外，約30間酒吧即使有室外非禁煙區，卻曾有顧客被控在室內違法吸食水煙，即巡察有提供水煙的酒吧之中，超過一半涉嫌違法。

衞生署巡查違法提供水煙的場所。（衞生署）

局方又指，衞生署在2023年1月至2025年3月，就違例在室內禁煙區吸食水煙共發出305張定額罰款通知書，另外也向協助及教唆在室內禁煙區吸煙的酒吧職員發出170張傳票。

醫衞局強調，任何人士均不可在法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）吸煙，包括水煙，不論該地方的用途或是否領有任何牌照，《條例》亦列明推廣和銷售吸煙產品有嚴格限制。

明年4月30日起禁止在公眾地方管有另類煙，即煙彈、加熱煙枝及草本煙，並預計在2027年第二季實施禁止售賣含有除薄荷味外指明添加劑的傳統吸煙產品。

衞生署巡查違法提供水煙的場所。（衞生署）

局方指，煙草商一直在傳統吸煙產品中添加不同種類的味道掩蓋煙草煙霧的刺喉性，令非吸煙者更容易開始吸煙並保持吸煙習慣，稱近七成人首次吸煙時吸食的是加味煙。局方續說，加入味道的水煙近年漸見普遍，為防止水煙成為煙草商另一個引誘市民特別是年輕人的手段，禁止於傳統吸煙產品中加入味道的建議亦適用於水煙。

醫衞局強調，衞生署會繼續密切監察及持續嚴厲執法，打擊在禁止吸煙區吸食水煙等吸煙行為，以及違法銷售和推廣吸煙產品。

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