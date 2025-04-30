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謝賢近況︱謝賢未有現身謝霆鋒演唱會　四哥被網民尖沙咀「野生捕獲」近況曝光

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

四哥謝賢被網民在尖沙咀「野生捕獲」。

【謝霆鋒 / 四哥 / 謝賢】謝霆鋒早前在啟德體育園舉行一連四場的演唱會，吸引歌迷「朝聖」成網上熱話，同時也有大批藝人捧場。

此外，謝霆鋒的媽媽狄波拉、拉姑現任丈夫江耀城，以及謝霆鋒兩名兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus）均有到場，連一向低調的女友王菲也有現身，可是現年87歲的「四哥」謝賢卻未有出席，因此令不少網民憂心他的身體狀況。

在昨日（4月29日）有網民上載於尖沙咀「野生捕獲」謝賢的影片，從中可見到全黑色打扮的四哥坐在輪椅上，由一位女士推他。網民向向謝賢打招呼：「四哥！四哥你好，身體健康啊！」

雖然四哥沒有說話，但有向網民舉手打招呼回應，還握一握網民的手，證明反應夠快，而且從片中所見四哥精神良好。

謝霆鋒奮鬥史︱由出道上台被噓到落台至啟德開演唱會　謝霆鋒從按樓創業到建飲食王國

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謝賢近況︱四哥金像獎封帝後少現身

近年早已深居簡出的謝賢，在2022年出席第40屆香港電影金像獎並憑《殺出個黃昏》獲影帝，可是當晚因似口齒不清，由此被傳中風，事後與四哥私交甚篤的林家棟就否認此事，解釋：「老人家早前換牙。」

可是因四哥自該年金像獎後，雖然在他親友的社交平台上都不時可見其身影，但甚少公開露，不免令外間有所揣測。

在今年農曆新年霍汶希（Mani）在社交網上載謝霆鋒與父母及楊受成的合照，當中Mani寫道：「2025與楊老板、四哥、拉姑及霆鋒@鋒味 首次相聚慶賀新春，四哥好久沒有露面，必須來一張大合影留念！好多人問我留霆鋒演唱會門票，別說我啦，謝霆鋒自己都搶不到。」另外，林家棟也在今年新年到四哥家拜年。

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