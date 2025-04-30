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結業潮︱海皇粥店8個月連執5間　疑陷資金危機舊舖設備傢俱曾遭拍賣

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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海皇粥店8個月連執5間，疑陷資金危機，舊舖設備傢俱曾遭拍賣。

【結業潮/海皇粥店】本港餐飲業陷入寒冬，多間連鎖食肆出現結業潮。其中屹立33年的「海皇粥店」在8個月內接連關閉5間分店，而沙田好運中心分店結業後，一度被拍賣店內的設備及傢俱，疑似陷入資金危機。

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結業潮︱曾推$10放題任食白粥

海皇粥店創立於1992年，號稱全港首間連鎖粥店食肆，主打傳統廣東粥品、腸粉及小食，高峰期曾擁有逾30間分店，去年推出$10放題，任食白粥、豆漿、油器，一度成為熱話，更引來食客大排長龍光顧。

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結業潮︱8個月連執5間 沙田店設備一度遭拍賣

不過，海皇粥店在8個月內有5間分店相繼結業，包括元朗、上水、沙田等分店，目前全港尚有7間分店。沙田好運中心分店結業後，曾被拍賣行於4月29日公開拍賣該店的扣押貨品，包括粥品店設備及傢俱，惟根據拍賣最新公布，該拍賣已經取消。

沙田分店設備一度遭拍賣。（協聯估值及拍賣行網站截圖）

結業潮︱灣仔店涉欠租逾81萬

另外，位於灣仔莊士敦道的分店，在去年8底月傳出欠租3個月，遭業主入稟高等法院索償81.3萬元及違約賠償，並要求交吉舖位，不過該分店目前仍在營業。

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