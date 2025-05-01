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文化差異｜居深圳美國人遊港呻「城市巔峰期已過」　對比2點不足惟盛讚城中有1處「淨土」

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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居深圳美國人遊港呻「城市巔峰期已過」，對比2點不足惟盛讚城中有1處「淨土」。

香港作為多元化的國際之都，豐富多樣又獨特的美食和文化吸引各國遊客慕名而來。

然而，近日有旅居深圳的美國人在小紅書上傳影片，分享自己來港的遊玩的感受，坦言香港「巔峰期已過」，又指城市環境擁擠、服務態度冷漠；不過卻對1處「城中淨土」讚不絕口。

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文化差異｜樓主遊港：香港巔峰期已過

樓主是一名現居於深圳的美國加州人，日前，他以「作為美國人對香港的真實感受」為題發帖，分享自己來港旅遊的感受。他先是讚賞香港擁有獨特的城市魅力，「從紅色的士到摩天大樓天際線，都有獨特風格」。

不過，樓主認為香港「像是一座已經過了巔峰期的城市」，相比深圳而言，香港的生活環境略顯擁擠，壓迫感更強，「老實說，整個城市的緊綳感很強，人們壓力更大，耐心較少」。

其次，樓主認為香港的服務態度大多冷淡，店員不但沒有面帶微笑，甚至遇到過直接將菜單扔到桌上的情況，亦不會在溝通時說「請」和「謝謝」，這令他感到「彷彿回到了紐約」。

另外，樓主還分享了自己光顧一間米芝蓮餐廳用餐的不愉快經歷，指當時他發現飯菜中有毛髮，向店員反應後對方不但沒有道歉，反而直接將餐盤收走；但他隨後又補充稱，遊港期間還是有遇到不熱情、服務態度好的店員。

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文化差異｜香港公園是城中淨土

然而，樓主雖然列出了香港2店不足，但盛讚香港的公園是「城市喧囂中的一片淨土」，他認為公園「安靜、設計精美」。

最後，他總結道，香港是一個「大膽時尚」、「標誌性」城市，但個人更偏好「人們較為客氣的地方」。

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文化差異｜網民：本地人也不喜歡香港服務態度

該話題引起網民熱議，不少人認同樓主的觀點，「在香港，服務員會平等的X每一個人」、「其實一般香港人和服務人員就是這個樣，本地人是習慣了；地方太小太密集，人戾氣重，丁點事就擺個臭臉」、「非常同意，我自己作為香港人我也很不喜歡香港的服務態度」、「同感，感覺現在內地發展得更好，從服務到各方面」。

不過，亦有人認為不應對比，「香港就是香港，它有它的好（例如教育、醫療、就業環境），也有不足之處，上面說香港不好的人，難道你說的好地方是完美的？我其實不懂為什麼老是拿香港更其他地方比，不能各有各好嗎？」。

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