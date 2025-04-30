星二代｜鄭欣宜神隱兩年IG突清空 梁思浩爆內情：與肥姐一樣執著愛情

【星二代/鄭欣宜/梁思浩】鄭欣宜神隱兩年IG突然清空，與沈殿霞（肥姐）一家淵源深厚的梁思浩昨晚（28日）在節目中爆內情，直言這位「細路仔好有自己性格」，並遺傳了母親對愛情的執著態度，更強調︰「現階段她生活得非常開心」，揭開停工之謎。

▲ 對於清空IG、約滿寰亞等傳聞，梁思浩未有正面回應，但暗示欣宜目前在香港生活。

最新影片︰

星二代｜林珊珊以「正在療傷」回應

37歲的鄭欣宜（Joyce）自2022年4月突宣布停工後神隱至今，期間屢傳情緒受困需入院治療。近日她更將IG帳號清空引起關注，其經理人林珊珊早前以「正在療傷」回應外界關注。在昨晚（28日）播出的網台節目《大家真風騷》中，與沈殿霞（肥姐）一家相識30載梁思浩首度披露內情，暗示這位星二代「失蹤」疑與感情狀況有關。

星二代｜停工之謎揭盅

梁思浩在節目中透露，自欣宜仍是「一粒骰」便看著她成長：「呢個細路仔好有自己堅毅嘅性格，減肥真係減得到，佢係一個好有承擔嘅人，但係我覺得佢性格唔啱娛樂圈。」當被追問停工原因時，他巧妙回應：「唔係大家揣測所有嘢，但可以透露佢生活得好開心。」更意味深長表示：「佢同肥姐對愛情執著如出一轍，我已經講得好出面。」暗指欣宜可能為情暫別幕前。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

星二代｜轉會傳聞與未來動向

對於清空IG、約滿寰亞等傳聞，梁思浩未有正面回應，但暗示欣宜目前在香港生活，並強調：「相信佢一定會再唱歌！」主持江美儀接力補充：「佢近年EQ明顯進步，成績有目共睹。」而吳家樂則透露上月拜祭肥姐時，曾代欣宜報平安：「叫肥姐放心，佢個女大個女識諗。」

星二代｜圈中前輩齊護航

節目中多位主持憶述欣宜童年軼事：3歲便敢在成人面前唱《黃梅調》、自幼展現藝術天分。梁思浩更爆肥姐生前最愛招呼圈中好友到家「黐餐」，造就欣宜從小見慣大場面。對於外界揣測，眾星齊聲維護：「佢有自己人生規劃，大家應該給予空間。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

更多相關內容︰

欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔 渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】