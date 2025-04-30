  • 26°C
香港時間：2025430日 (三) 11:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE2025｜非修讀DSE課程自修生4年飈12倍　7成半持港身份證

港聞

撰文： 蔡健行、黃小冰

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

非修讀DSE課程自修生4年飈12倍。

教育局披露，本屆中學文憑試（DSE）非修讀DSE課程的自修生較4年前急升逾10倍至2,538人，其中持香港身份證者的佔比也升至逾7成，分析料涉更多內地雙非或高才子女透過補習操卷應考。

教育局回覆特別財會議員書面提問時透露，今屆10,162名自修生中，有2,538人非修讀DSE課程，較上屆1,176人倍增，亦較4年前即2021年的189人增12倍。值得留意，該類自修生中近7成半，即共1,885人以香港身份證報考，佔比按年升10個百分點，對比4年前更大升40個百分點。

DSE2025｜議員指中介牟利　自修生或逾萬

關注此議題的立法會議員張欣宇指，本地重讀生及年滿19歲考生的數量過去5年一直相對穩定，自修生數量大增，主要因非在香港完成中學的考生。他認為，持身份證但非修讀DSE課程的自修生人數在2024及2025年急升，情況與懷疑考試移民出現的時間點完全脗合，又相信即使是非本地生，也大機會在申請JUPAS時「轉身份」，因不少內地中介的廣告已列明，可先以非本地身份報考文憑試，待高才通等獲批，獲得臨時身份證後，再在JUPAS轉「本地生」。

他續指，以往只有廣東省有專攻DSE課程的補習班，年均約百多名非本地學生報讀，屬於「小眾」，但去年起連山東、河南等離香港較遠的省份也有此類補習班，亦有教育及移民中介，收取每人約百萬元的費用，一條龍為內地人申請高才通，辦理身份證及文憑試安排操卷等，形容是龐大的生意，認為若再不收緊本地生定義，明年有關自修生包括人數隨時「過萬」。

教育局數字顯示，今屆文憑試逾萬名自修生中，有2538人非修讀DSE課程，較上屆倍增，亦較2021年的189人增12倍。（資料圖片）

DSE2025｜中介收百萬操卷　一條龍申高才通

學友社學生輔導顧問吳寶城相信，持香港身份證但非修讀文憑試課程的自修生，不少屬「雙非」並在內地居住。有關考生數量上升就料因去年文憑試取消通識科及中文科口試和聆聽卷，考生不需要留意本地時事等，只要克服英語課程，相對容易獲好成績及升大學，故內地專攻DSE課程補習班及機構便也應運而生，除其學生帶動升幅，相信原在內地就讀國際學校及雙語學校的港人也更多報考。

他料，升勢將會持續，尤其該類擁有本地生身份的自修生若考獲好成績，便可以透過大學聯招（JUPAS），以便宜的學費就讀本地資助大學，促及早收緊本地生定義。

考評局指鑑於近年香港境外以自修生身份報考文憑試個案增加，將不時檢視相關申請流程，並按需要加強核查和把關，維護文憑試公信力。

最新影片推介：

童學園
IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

DSE2025｜內地生在家長陪同下拖喼來港應考　有內地補習中心派車接送
今日 07:00
DSE2025｜內地生在家長陪同下拖喼來港應考　有內地補習中心派車接送
DSE2025｜中史科卷一恢復必答題考抗日戰爭　分析游擊戰略如何助抗戰成功
16:49 2025/04/29
DSE2025｜中史科卷一恢復必答題考抗日戰爭　分析游擊戰略如何助抗戰成功
DSE2025｜教師稱中史科提問直接部分配對題「送分」　料考試安排復常致試卷較淺
20:57 2025/04/29
DSE2025｜教師稱中史科提問直接部分配對題「送分」　料考試安排復常致試卷較淺

你可能感興趣

DSE2025｜內地生在家長陪同下拖喼來港應考　有內地補習中心派車接送
今日 07:00
DSE2025｜內地生在家長陪同下拖喼來港應考　有內地補習中心派車接送
DSE2025｜中史科卷一恢復必答題考抗日戰爭　分析游擊戰略如何助抗戰成功
16:49 2025/04/29
DSE2025｜中史科卷一恢復必答題考抗日戰爭　分析游擊戰略如何助抗戰成功
DSE2025｜教師稱中史科提問直接部分配對題「送分」　料考試安排復常致試卷較淺
20:57 2025/04/29
DSE2025｜教師稱中史科提問直接部分配對題「送分」　料考試安排復常致試卷較淺
高才通 大學聯招 DSE 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
急症室最長等候時間（04月30日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月30日 時間04:05）
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗