DSE2025｜非修讀DSE課程自修生4年飈12倍　7成半持港身份證

教育局披露，本屆中學文憑試（DSE）非修讀DSE課程的自修生較4年前急升逾10倍至2,538人，其中持香港身份證者的佔比也升至逾7成，分析料涉更多內地雙非或高才子女透過補習操卷應考。

教育局回覆特別財會議員書面提問時透露，今屆10,162名自修生中，有2,538人非修讀DSE課程，較上屆1,176人倍增，亦較4年前即2021年的189人增12倍。值得留意，該類自修生中近7成半，即共1,885人以香港身份證報考，佔比按年升10個百分點，對比4年前更大升40個百分點。

DSE2025｜議員指中介牟利 自修生或逾萬

關注此議題的立法會議員張欣宇指，本地重讀生及年滿19歲考生的數量過去5年一直相對穩定，自修生數量大增，主要因非在香港完成中學的考生。他認為，持身份證但非修讀DSE課程的自修生人數在2024及2025年急升，情況與懷疑考試移民出現的時間點完全脗合，又相信即使是非本地生，也大機會在申請JUPAS時「轉身份」，因不少內地中介的廣告已列明，可先以非本地身份報考文憑試，待高才通等獲批，獲得臨時身份證後，再在JUPAS轉「本地生」。

他續指，以往只有廣東省有專攻DSE課程的補習班，年均約百多名非本地學生報讀，屬於「小眾」，但去年起連山東、河南等離香港較遠的省份也有此類補習班，亦有教育及移民中介，收取每人約百萬元的費用，一條龍為內地人申請高才通，辦理身份證及文憑試安排操卷等，形容是龐大的生意，認為若再不收緊本地生定義，明年有關自修生包括人數隨時「過萬」。

▲ 教育局數字顯示，今屆文憑試逾萬名自修生中，有2538人非修讀DSE課程，較上屆倍增，亦較2021年的189人增12倍。（資料圖片）

DSE2025｜中介收百萬操卷 一條龍申高才通

學友社學生輔導顧問吳寶城相信，持香港身份證但非修讀文憑試課程的自修生，不少屬「雙非」並在內地居住。有關考生數量上升就料因去年文憑試取消通識科及中文科口試和聆聽卷，考生不需要留意本地時事等，只要克服英語課程，相對容易獲好成績及升大學，故內地專攻DSE課程補習班及機構便也應運而生，除其學生帶動升幅，相信原在內地就讀國際學校及雙語學校的港人也更多報考。

他料，升勢將會持續，尤其該類擁有本地生身份的自修生若考獲好成績，便可以透過大學聯招（JUPAS），以便宜的學費就讀本地資助大學，促及早收緊本地生定義。

考評局指鑑於近年香港境外以自修生身份報考文憑試個案增加，將不時檢視相關申請流程，並按需要加強核查和把關，維護文憑試公信力。

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