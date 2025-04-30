UNIQLO優惠｜UNIQLO一連8日大減價　T恤/短褲/外套低至$59

【著數優惠/五一黃金週優惠】五一黃金週長假期即將來臨，全球服裝零售商 UNIQLO 特別推出一連八日（5月1日至5月8日）限定優惠歡慶節日。人氣 Bra Top、多款短褲以優惠價發售，備受期待的《超級瑪利歐》及《機動戰士高達 45 周年》系列亦限時登場！立即睇優惠詳情！

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UNIQLO優惠｜Bra Top $249/2件

由5月1日起一連八日，UNIQLO 帶來五一黃金週限定價格。首次推出 Bra Top 組合購買優惠，$249 即可入手 2 件指定 Bra Top 系列商品，結合了胸墊與上衣的 Bra Top 集時尚及承托力於一體，免去女生於夏天穿著胸圍的悶熱不適。

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UNIQLO優惠｜男裝機能短褲/女裝麻棉短褲/童裝短褲$79起

多款成人及童裝短褲首次推出限定價格，$149即可入手男裝機能短褲以及 Uniqlo U男女通用降落傘工裝短褲、$99 即可入手男裝超彈性 DRY-EX 短褲；女生們亦可以限定價格$149 購入女裝麻棉短褲，結合亞麻的清涼感和棉質柔軟度的混紡材質，穿出輕盈質感；各位家長可以優惠價格為子女換季，童裝超彈性運動短褲、超彈性 DRY-EX 短褲、機能短褲及女童牛仔短褲均推出限定價格$79。

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UNIQLO優惠｜ 男女裝AIRism外套/T 恤/童裝AIRism圓領T恤$59起

夏天當然不能缺少機能日常服及時尚 T 恤，多款夏日皇牌商品亦推出黃金週限定優惠 —— 女裝AIRism 抗 UV 連帽外套及男裝超彈性 DRY-EX 抗 UV 拉鏈連帽外套 $149、男裝 DRY-EX T 恤 $79、女裝 AIRism 柔軟短身 T 恤（減價商品）$79 及童裝 AIRism 抗 UV 拉鏈連帽外套及 DRY-EX 圓領 T 恤分別帶來限定優惠價格$129 和$59，讓你無懼夏日黏笠盡情享受活動時光。

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UNIQLO優惠｜《超級瑪利歐系列》及《機動戰士高達 45 周年》系列登場

《超級瑪利歐系列》UT 將於4月28日載譽回歸，帶來成人及童裝款式。全新設計以瑪利歐、耀西等經典角色為主題，邀請粉絲們重遊熟悉的遊戲場景；風靡全球的「高達系列」今年迎來45周年，全新聯乘UT系列將於5月5日登場，印花設計以《機動戰士高》、2024 年上映的《機動戰士高達 SEED》電影版，和《機動戰士高達 水星的魔女》為靈感；趁機入手熱賣 UT 系列，包括《Disney In Blue》系列、《Pokémon》系列及可愛程度滿分的《mofusand》和《CAT PHOTOGRAPHS》系列，與你同度活力仲夏。

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UNIQLO優惠｜港澳限定UTme!系列

UNIQLO特別呈獻港澳限定UTme!系列，必入手兩大極具港澳特色的麻雀文化和美食系列，分別以不同藝術風格呈現港澳最具標誌性的文化象徵，包括張保仔號、霓虹燈、菠蘿包、葡撻等，透過別緻的UTme!圖案將代表名物展現在 UT 的創意畫布上，極具特色。

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