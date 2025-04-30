癌症福音丨捐贈肝癌治療儀器　96歲李嘉誠親訪養和：「何樂而不為？」

【李嘉誠/養和/肝癌/Histotripsy 2.0 系統】養和醫療集團昨日（29 日）宣布，獲李嘉誠基金會捐贈嶄新的「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0 系統。96歲的香港首富李嘉誠更特意親臨醫院視察，期望新儀器可令更多病人受惠。

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李嘉誠基金會主席李嘉誠與養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達會面時表示 :

給予病人有這樣好的選擇，何樂而不為？養和醫院為病人提供服務，是病人的福音。

養和表示新儀器屬無創組織碎化技術，是一種較低風險且高療效的嶄新肝癌治療方法，並已獲美國食品藥物管理局批准及經過實證研究作臨床應用於治療原發性或轉移性肝癌；至於不適合接受外科手術治療、或曾接受其他肝癌治療而無效的肝癌患者，亦可考慮無創組織碎化治療。

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5月初進行首個肝癌無創組織碎化治療

養和指養和癌症中心的專責團隊通過各項仔細籌備、專業培訓及嚴謹臨床管治之後，養和「肝癌無創組織碎化治療計劃」現已全面就緒，隨着4月中展開治療前評估服務，將於5月初進行首個肝癌無創組織碎化治療，期望能為更多肝癌患者帶來治療和控病的機會。

李維達指，衷心感謝李嘉誠基金會對養和的支持與信任，體現雙方共同推動香港醫療創新的精神。養和一向著力拓展全面的肝病治療，包括外科手術、放射治療、射頻消融、肝動脈介入治療、肝臟移植、標靶治療等，更於2023年引入大灣區內首台質子治療系統。現時得到李嘉誠基金會捐贈肝癌無創組織碎化系統，養和將齊備各項專治肝病的頂尖技術，讓醫生能因應肝癌患者的不同病況及需要，從而作出最合適、全方位、高效、較低風險的治療方案，造福香港以至亞洲及大中華區內患者。

無創組織碎化治療不留傷口 病人最快翌日可出院

養和表示Histotripsy 2.0系統利用高強度聚焦超聲波照射肝臟腫瘤，在腫瘤內形成的微氣泡會迅速膨脹及收縮，繼而產生衝擊波破壞及液化腫瘤。整個治療過程會配合先進的超聲波造影技術實時導航，確保治療範圍聚焦於目標腫瘤，同時減低對周邊組織的影響，大大減低治療的副作用。。無創組織碎化治療並無入侵性，治療所採用的能量亦不帶輻射及熱能，因此患者一般不會感覺不適亦不會留下傷口，治療翌日便可根據醫生建議出院。

香港居民費用可獲減免

至於收費方面，養和指評估和治療程序均以套餐式收費，讓患者在考慮治療方案時有更清晰的預算。當中，適合進行治療的香港居民費用可獲減免。

同場加映: 肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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同場加映:肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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李嘉誠早年接受訪問時，便曾大方分享財力雄厚的自己平日生活飲食十分簡單，而且長期每天保持一運動，多年只鍾情於一種糖水。

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