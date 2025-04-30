紅磡海濱｜紅磡站周邊活化打造海濱新地標　擬設空中步道及滑索

發展局建議將紅磡站周邊及海濱用地打造成海濱新地標，包括興建樓高230米的摩天大廈及遊艇設施。發展局常任秘書長何珮玲表示，當局希望將用地發展成新地標，讓訪港旅客可從高空角度欣賞維港，並享受刺激的活動。

何珮玲今早（30日）在電台節目表示，政府今次作出新嘗試，建議在紅磡海濱興建一座樓高230米的商住兩用大樓，頂層加入戶外空中步道及滑索等休閒設施。當區除了設有綜合娛樂飲食設施外，臨海亦會增設200個遊艇泊位，並建議將遊艇會會所置於大樓頂層，料可帶來高端消費群。

同時，在發展相關用地時，亦會打通紅磡至尖東的海濱長廊，興建行人天橋等，亦會優化紅磡站接駁紅磡體育館及理工大學的天橋，令周邊地方四通八達，吸引旅客源源不絕到來。

何珮玲指，現時全港9個遊艇會共提供約2千個泊位，但全港有逾萬艘遊樂船，可見泊位依然不足，估計在南丫島、香港仔及機場設遊艇泊位外，仍要在紅磡再增加泊位。

她又指，政府希望以單一片區方式開發項目，當中有可賺錢的部分，同時也要發展公共空間，強調政府只會提供土地，不會出資，初步認為項目財務上可行。而該片土地由於有多個鐵路設施，政府不排除由港鐵牽頭找夥伴發展，港鐵營運最熟悉用地，可令整個項目更早啟動並推行，政府未來兩個月會聽取公眾意見。

立法會發展事務委員會副主席林筱魯在一個電台節目表示，港鐵已投入北都發展，紅磡發展項目面積龐大，當中亦涉及海濱與遊艇設施，港鐵並無這方面經驗，估計未必有能力獨力承擔項目，希望政府考慮時持開放態度。

至於計劃建議項目中，約57%用作酒店和零售，約40%作住宅用途，林筱魯指，未來商業房地產環境變化大，建議政府在用途比例上留有彈性。他又認為，不應單靠私人發展商解決開發問題，政府亦要負責做好前期研究工作，例如在維港建設遊艇停泊位、築防波堤等，以減低發展商面對的挑戰風險。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】