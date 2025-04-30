聲夢傳奇2︱聲夢學霸小花港大醫科畢業　坦言過程漫長難捱：但不知不覺就捱過

【聲夢傳奇2 / 趙小婷 / 港大醫科】《聲夢傳奇2》參賽者都很年輕，不少仍為學生，而且更不乏學霸，比如現年19歲的冠軍任暟晴（Jasmine）畢業於港島IB名校聖士提反書院，並入讀中大神科法律系，估計她的IB分數至少40分以上。

另一位學霸是在《聲夢傳奇2》獲第五名、現年24歲趙小婷（Pamela）畢業於協恩中學，升讀香港大學內外全科醫學士。她當歌手外，並經營社交平台當KOL，更曾在教育平台出售自己當年的DSE筆記，售價由160元至699元，甚有生意頭腦。

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聲夢傳奇2︱為DSE考生打氣

其實趙小婷早在2016年已開始將創作或翻唱作品上裝到網上，在2022年參加《聲夢傳奇2》。可以一邊追音樂夢、一邊兼顧學業，可說除是學霸，也堪稱時間管理大師。

努力下，趙小婷已港大醫科畢業，她日前在社交網分享心情，稱：「我到而家都唔敢相信，原來我已經完成咗畢業試！！一直以嚟，喺社交媒體上都係分享我唱歌、旅行等等嘅開心片段，但其實我90%嘅時間都係花咗嚟讀書上 自從clinical year開始，幾乎真係一年360日都溫緊書，只係好少將呢一面分享俾大家 每一日就係為咗呢次嘅畢業試做好準備」

然後，她不忘為DSE考生打氣，稱：相信同各位即將要考DSE嘅中學生一樣～過程的確幾漫長，不過就算看似幾難捱，原來真係不知不覺就會捱過🥹信我😉係真㗎🙂‍所以祝各位努力為生活奮鬥嘅你哋，或者準備考試嘅學生，都可以繼續堅持落去，一定會得㗎！！」

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