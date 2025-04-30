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打邊爐注意｜打邊爐做漏1件事　46歲男頭痛癲癇驚揭　全身逾700條寄生蟲入埋大腦

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【打邊爐／腦囊蟲病／寄生蟲／飲食】忽略食物安全，恐惹寄生蟲纏身！內地一名46歲男子於家中吃火鍋後，頻頻出現癲癇症狀，經醫院診斷後警見體內逾700多條寄生蟲遊走，部分甚至走入大腦，疑吃火鍋時，未有注意一事肇禍，幸而經治療後，成功除去體內寄生蟲，目前已經康復出院。

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Sick問識答｜鼻水長流是過敏或感冒？ 醫生教7大症狀助判斷+分享3招速效緩解不適

綜合內媒報道，浙江朱姓男子早前購買了一些豬肉和羊肉，在住所內自製麻辣火鍋食用，吃火鍋一段時間後，男子感到頭暈、頭部漲痛，半夜熟睡時更出現抽搐、吐白沫等癲癇症狀。

男子到院檢查後，初步診斷為「顱內多發鈣化」，醫生建議他進一步檢查，但男子自覺身體健康，拒絕留院檢查。未料出院後，男子半夜反覆出現癲癇症狀，遂前往浙江大學醫學院附屬第一醫院求醫。

醫生進一步為其進行頭顱磁共振檢查，驚見其體內共有700多條豬囊尾蚴蟲，包括肺部、胸腔肌肉也出現佔位性病變，導致多個器官受損，大腦更出現「半球多發性病變」，血液、腦脊髓液的囊腫抗體呈陽性，被診斷為「腦囊蟲病」，並引發癲癇症。

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食用安全｜疑火鍋時1疏忽肇禍 致寄生蟲入體

進一步問診後，醫生得悉男子曾進食火鍋，相信他進食了未煮熟的豬肉及羊肉，可能因此誘發「豬囊尾蚴蟲」寄生，寄生蟲通過消化道進入大腦，並入侵其他器官包括、肺部、胸腔肌肉等。男子憶述指，當天他吃得很急，加上麻辣火鍋湯底是紅色的，所以看不出肉是否熟透，幸而在接受驅蟲及降顱壓治療後，他的病情已經好轉。

醫生續指，「豬囊尾蚴蟲」是寄生蟲「豬肉絛蟲」的幼體，若食用帶有蟲卵的食物，蟲卵會在腸道中孵化成幼蟲，鑽過腸壁隨著血液和淋巴到達身體各處，由於大腦血液循環量最大，因此最常累積在腦部。

食用安全｜寄生蟲潛伏期長 病徵不明顯

腸胃肝臟科專科醫生李達榮接受訪問時曾指出，絛蟲在人體內的潛伏期相當長，且症狀並不明顯，可能在感染數周至數月後，才出現腹痛肚瀉、體重驟降等病徵，病人本身不易察覺。為防感染絛蟲，李醫生建議大家多注重飲食衛生，尤其豬肉需確保完全煮熟方可進食。

以下是香港食物安全中心提供的6大貼士，助大家吃火鍋時遠離寄生蟲威脅：

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  • 禽肉、豬肉及牛肉清洗後，應切成薄片，會較易煮熟
  • 在整個進食過程中，要待湯汁徹底煮沸才把鍋內已徹底煮熟的食物取出
  • 每次加添水或湯汁後，應待水或湯汁沸騰後才再烹煮食物
  • 豬肉中心部分必需以攝氏75度或以上持續烹煮至少15秒
  • 如豬肉在烹調後仍有粉紅色肉汁流出，或中心部分呈紅色即代表未完全熟透
  • 享用火鍋時應使用2套筷子餐具，分別用來處理生熟食物，亦要避免將過多食物放在枱上以防交叉污染

食用安全｜7大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記著細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中7大高危食物，包括：

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食用安全｜4招預防感染寄生蟲

本報訪問本港腸胃肝臟專科醫生張世華，他曾經指出，徹底煮熟食物才是預防寄生蟲的最有效方法，以下有4個貼士：

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資料來源：澎湃新聞

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