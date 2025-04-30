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DSE2025｜「本地生」檢討定義　議員收大量反對

港聞

撰文： 蔡健行、黃小冰

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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學友社學生輔導顧問吳寶城促政府及早收緊對本地生的定義，以盡早釋除真正本地生的疑慮及壓力。(資料圖片)

人才計劃衍生考試移民爭議，當局指考慮要求申請人須居港一定時間才符合本地生資格。推動檢討的議員收到大量群發反對電郵，內容多自稱將對港有大貢獻，及指摘檢討違基本法等，議員認為應盡早完成檢討，免再有爭拗。

DSE2025｜倡速檢討落地　免再有爭拗

多項人才入境計劃的子女可用本地生身份入學，惟去年爆出有中介疑利用人才計劃，向無意來港定居的內地家長推銷「考試移民」方案，讓其子女短期內可取得本地生身份，並自修報中學文憑試（DSE），與本港學生爭奪8大資助學位，觸發港府檢討大學錄取「本地生」（即LS5類別）定義。教育局局長蔡若蓮上周在電台節目指，正考慮要求申請人需要在港居住至少一段時間，才符合本地生資格。

立法會議員張欣宇指，自局長表明考慮限居港年期後，其當日在短時間內收到逾30封內容高度相似的電郵，認為很明顯是有系統及有組織，提到電郵內容多指自己是公司總裁、專業人士，及將對香港有很大貢獻的人，並指若其孩子不能在香港升學，就不會來港，同時指摘有關修訂違反基本法，以及考試移民只是誇大其詞等。他促當局盡快完成檢討及落地，免再有爭拗，否則兩方家長繼續互相爭持，氣氛亦不好。

學友社學生輔導顧問吳寶城也指，明白政府希望吸納更多學生來港就讀，以填補學童人數減少，但現時有關擁有本地生身份的自修生，實際只單純擁有香港身份證，並無在港讀書及生活，對香港或填補學生人數下降並無太大實質貢獻，反而只會增加真正本地生升讀大學的競爭，影響他們的出路，促及早收緊對本地生的定義，以盡早釋除真正本地生的疑慮及壓力。

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