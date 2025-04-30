  • 29°C
香港時間：2025430日 (三) 14:15

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

求孕秘方︱TVB小花結婚半年心急做媽咪　搵生B聖手做養宮療程望一索得女

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

蔣家旻結婚半年心急求孕，因此求助生B聖手！

【蔣家旻/求孕】35歲TVB小花蔣家旻（Angel）入行18年，2022年憑《美麗戰場》「反骨琪」一角勇奪TVB最佳女配角獎項，並於去年9月底與拍拖半年的電視台高層周永基結婚，正式升呢做人妻，事業愛情兩得意的Angel現階段最想做的是媽媽，據知結婚半年的她心急佗B，日前便被周刊拍到向「星級生B聖手」求醫，更接受養宮療程，務求一擊即中！

點擊圖片放大
+5
+4

蔣家旻求孕︱去年9月升呢做人妻

Angel早年憑《愛·回家》「馬子妮」一角入屋，是不少男生的女神，不過她於去年被私有化，突然宣布下嫁周永基，更於日本輕井澤舉行婚禮。Angel曾於訪問中透露，她與老公認識已超過10年，對方一直對她有意思，至後來她經歷盲腸炎入院做手術，周永基一直陪伴在側，令她相當感動，認為他可以付託終身，因此兩人拍拖半年便決定結婚。

最新影片推介:

TOPick一分鐘
室內遊樂場｜文具佬新開兒童室內遊樂場Giggleland　人均$25任玩波波池/滑梯/木粒沙池

蔣家旻求孕︱恨女恨到出面

原籍福建的Angel，是家中獨女，出生於廣東深圳，6歲隨家人移民到香港。「蔣家旻」這個名字是她就讀小五起才開始使用。未知是否獨女的關係，Angel一向十分喜歡小朋友，翻查她的社交平台，她不時跟小朋友合照，還忍不住又攬又錫，她更是恨女恨到出面，曾經因為可以跟李璨琛女兒李元元合照而開心不已，又叫元元做「Princess Lucy」，還搞笑表示：「如小粉絲般尖叫及興奮嘅反應，沉睡咗好多年，完全無諗過有人突然喚醒我，我竟然撞到明星！星級BB #李元元 」

點擊圖片放大
+11
+10

蔣家旻求孕︱現身尖沙咀診所求醫生B聖手

加上她身邊閨蜜朱千雪、岑杏賢、張嘉兒早已成為人母，令Angel也十分恨做媽媽，豈料結婚半年肚皮仍未有「聲氣」。由於已踏入高齡產婦之齡，Angel開始心急，於是近來四處尋求生B秘方，日前就被周刊拍到現身尖沙咀一間診所，向「星級生B聖手」林醫師求醫，更即場入房接受古法「沉香灸養宮」療程，希望雙管齊下一索得女！

相關內容:

新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅

新手媽媽｜何依婷全身名牌貴氣Look賀31歲生日　懷孕7個月零走樣靠1招成功減甜食

講呢啲｜劉江上節目爆黃翠如已生B榮升人母　李珊珊嚇窒：你爆了出來！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】
14:00 2025/03/17
新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】
新手媽媽︱下月出世計劃順產　王君馨開P宣佈腹中BB性別
18:05 2025/04/09
新手媽媽︱下月出世計劃順產　王君馨開P宣佈腹中BB性別
長腿靚媽｜43歲沈卓盈晒逆天長腿身形似少女　自揭曾產後身形崩壞靠3招回復窈窕
13:00 2025/04/16
長腿靚媽｜43歲沈卓盈晒逆天長腿身形似少女　自揭曾產後身形崩壞靠3招回復窈窕
基因遺傳｜孩子外貌遺傳爸爸定媽媽？　父母基因大比拼揭開7個遺傳基因秘密
14:30 2025/04/29
基因遺傳｜孩子外貌遺傳爸爸定媽媽？　父母基因大比拼揭開7個遺傳基因秘密

你可能感興趣

新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】
14:00 2025/03/17
新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】
新手媽媽︱下月出世計劃順產　王君馨開P宣佈腹中BB性別
18:05 2025/04/09
新手媽媽︱下月出世計劃順產　王君馨開P宣佈腹中BB性別
長腿靚媽｜43歲沈卓盈晒逆天長腿身形似少女　自揭曾產後身形崩壞靠3招回復窈窕
13:00 2025/04/16
長腿靚媽｜43歲沈卓盈晒逆天長腿身形似少女　自揭曾產後身形崩壞靠3招回復窈窕
懷孕 蔣家旻 演員 結婚

最高瀏覽

謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
急症室最長等候時間（04月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月30日 時間12:05）