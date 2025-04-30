求孕秘方︱TVB小花結婚半年心急做媽咪　搵生B聖手做養宮療程望一索得女

【蔣家旻/求孕】35歲TVB小花蔣家旻（Angel）入行18年，2022年憑《美麗戰場》「反骨琪」一角勇奪TVB最佳女配角獎項，並於去年9月底與拍拖半年的電視台高層周永基結婚，正式升呢做人妻，事業愛情兩得意的Angel現階段最想做的是媽媽，據知結婚半年的她心急佗B，日前便被周刊拍到向「星級生B聖手」求醫，更接受養宮療程，務求一擊即中！

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蔣家旻求孕︱去年9月升呢做人妻

Angel早年憑《愛·回家》「馬子妮」一角入屋，是不少男生的女神，不過她於去年被私有化，突然宣布下嫁周永基，更於日本輕井澤舉行婚禮。Angel曾於訪問中透露，她與老公認識已超過10年，對方一直對她有意思，至後來她經歷盲腸炎入院做手術，周永基一直陪伴在側，令她相當感動，認為他可以付託終身，因此兩人拍拖半年便決定結婚。

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蔣家旻求孕︱恨女恨到出面

原籍福建的Angel，是家中獨女，出生於廣東深圳，6歲隨家人移民到香港。「蔣家旻」這個名字是她就讀小五起才開始使用。未知是否獨女的關係，Angel一向十分喜歡小朋友，翻查她的社交平台，她不時跟小朋友合照，還忍不住又攬又錫，她更是恨女恨到出面，曾經因為可以跟李璨琛女兒李元元合照而開心不已，又叫元元做「Princess Lucy」，還搞笑表示：「如小粉絲般尖叫及興奮嘅反應，沉睡咗好多年，完全無諗過有人突然喚醒我，我竟然撞到明星！星級BB #李元元 」

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蔣家旻求孕︱現身尖沙咀診所求醫生B聖手

加上她身邊閨蜜朱千雪、岑杏賢、張嘉兒早已成為人母，令Angel也十分恨做媽媽，豈料結婚半年肚皮仍未有「聲氣」。由於已踏入高齡產婦之齡，Angel開始心急，於是近來四處尋求生B秘方，日前就被周刊拍到現身尖沙咀一間診所，向「星級生B聖手」林醫師求醫，更即場入房接受古法「沉香灸養宮」療程，希望雙管齊下一索得女！

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