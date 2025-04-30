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腦癌｜與極惡腦癌奮戰1年　33歲單親爸不敵癌魔　待愛女放學見最後一面才走

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【腦癌／膠質母細胞瘤／單親爸爸／癌症】內地一名抗癌網紅「小楊哥」於日前不敵腦癌病逝，年僅33歲。他的妹妹透露，哥哥是單親爸爸，走後留下11歲女兒，離世前最後一刻仍惦記著女兒，直到見女兒最後一面才安然離世。

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綜合內媒報道，雲南昭通一名33歲抗癌網紅「小楊哥」，本名楊貴成，是一位單親爸爸，與前妻離異多年後獨自撫養女兒長大，於本月28日因腦癌病逝。小楊哥的妹妹楊小姐透露，哥哥自2023年常頭暈，先後到多家醫院求診都未能查出病因。直到同年7月轉往四川大學華西醫院檢查，才確診為第四期「膠質母細胞瘤」，這是一種高度惡性的腦瘤，當時醫生就直言「治癒率極低，是最難對付的中樞神經腫瘤之一」。

楊小姐表示，「哥哥確診後，家人一直沒有放棄，多次到昆明、成都的醫院治療，與病魔奮戰。」她感慨，「哥哥作為一個單親爸爸，把女兒拉扯大也很辛苦，自從哥哥患病後，主要靠父母及兩個妹妹照顧，他女兒很懂事，每天放學回家都會照顧爸爸。」

她透露，「哥哥在過世前一個月，就已經無法說話，哥哥治病花了40多萬元（人民幣，下同），有的是向親戚朋友借的，有的是愛心網友的捐款，現在家裡還欠了20萬元沒還。」

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即使面對不治之症，小楊哥仍選擇勇敢抗爭，透過抖音與妹妹分享抗癌歷程與家庭生活。其中一段影片中，他虛弱地躺在病床上，面容消瘦卻仍勉強睜開雙眼望著女兒。11歲的女兒淚眼婆娑地握著父親的手輕聲說：「爸爸，今天我生日，我長大了，11歲了」，這一幕感動了無數網民。

楊小姐指，哥哥臨終前淚流不止，他最割捨不下的就是女兒。「他強撐著最後一絲氣力，終於等到女兒放學回家，當女兒看了他最後一眼，他才緩緩閉上雙眼，帶著不捨與牽掛，永遠地離開了這個世界，她才11歲啊，唯一依靠的爸爸走了！我們全家一定會把孩子好好養大。」

腦癌｜每10萬人中有3個病例

具侵襲性的多形性膠質母細胞瘤（簡稱GBM），香港每年增逾百宗新症，2019年有137宗，估計每10萬人中有3個病例，此病可發生在任何年齡，包括幼年。由於GBM的症狀輕微，多是噁心、頭痛、視力減退、記憶力問題、癲癇發作等，很容易被忽略。

香港神經腫瘤學會代表神經外科專科醫生何文傑曾受訪表示，若不幸患上腦部原發性惡性腫瘤的多形性膠質母細胞瘤，病情會在短時間內急劇惡化，甚至可於3個月內奪命，死亡風險極高。

而在治療方面，GBM的標準治療是接受手術切除，再配合電療、化療、標靶藥物來控制腫瘤。何文傑醫生表示，腦部掌管整個身體的運作，動刀時要非常小心，以不影響病人身體運作、避免後遺症的大原則下，因此很多時難以將腫瘤徹底切除。

同場加映｜腦腫瘤之6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍曾在健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

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