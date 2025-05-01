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的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

內地遊客搭的士車費$XXX，司機嫌車程短全程爆粗怒罵。

乘客要花費多少車資才不會被嫌路程短？近日，有網民在小紅書上傳影片，指內地友人帶小朋友來港旅行，搭的士時，司機因不滿路程短而一路對乘客爆粗謾罵，而事實上最終車費約120元，並不是非常短的路程，遂司機此舉引來大批網民指責，「的士佬係咁衰，長又唔去，短又唔去」。

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的士司機｜的士司機嫌車程短　爆粗怒罵乘客

樓主以「記住呢個香港的士司機」為題發帖，指日前內地有人來香港旅遊，1個女人帶著1個5歲的孩子因趕時間乘搭的士，的士司機因不滿路程短而一直爆粗謾罵，樓主直指司機「精神狀況極不穩定」，但該程路費約120元，其實不算短途。

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樓主直言，知道香港有些的士司機的態度不好，遂發帖提醒內地網民，「我朋友無故被罵了一路，我想內地的姐妹如果帶着孩子遇到這種應該很錯愕，能避1個是1個……唔好彩遇到呢部的士，千萬不要上車！」，並指朋友已投訴。

據影片可見，的士司機一邊駕駛，一邊全程爆粗，破口大罵，毫不顧忌車上還有小朋友，疑似發語音訊息或打電話與朋友倒苦水：

「跟住有個後生女人喺度㩒電話，X你纜車站360使乜㩒電話呀，你直接噏都得啦，X你老母，紅的你都唔X識去咩，X搞X到另外嗰兩個後生女上X咗前面嗰架。唉，我都知道X街啦，又畀個東涌我，唉真係，X佢老X呀真係，X你纜車站使唔使㩒電話睇呀？」

的士司機｜網民：長又唔去，短又唔去！

司機此舉引起網民眾怒，紛紛指責道「的士佬系咁衰，長又唔去，短又唔去。下次盡量搭地鐵或公車。不用贴錢買難受」、「又真係幾衰」、「超冇禮貌！」、「壓力咁大？」、「約車的盛行這幫人功不可沒」、「去運輸署投訴」、「香港的士佬對本地人都不友善，雖然都有好嘅的士司機，但好少數，我哋搭的士都要受佢哋氣」。

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