KO體臭︱疑同事體臭太濃烈　南韓公司貼公告要求「每日至少沖涼1次」5大規定掀熱議

【體臭／臭狐／汗臭／改善體臭】夏天要好好管理體味問題！近日，南韓一間公司被職員發文爆料，指公司貼出公告嚴格要求員工管理體味，列出一系列規定以確保工作環境空氣清新；公告細節曝光後在韓網掀起熱議。

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據韓媒報道，4月24日，南韓一名網民在社群平台X發文，爆料公司的後勤部門發布公告，宣布因夏天臨近，公司將展開「清潔管理活動」，目的營造舒適的辦公室工作環境。

公告5大規定

根據公告内容，該公司對全體員工提出多項要求，包括：

夏季建議每天至少淋浴一次

穿著乾淨的衣服

使用除臭劑和濕巾保持清爽狀態

穿著通風良好的衣服工作

縮短洗衣週期

同時，公司强調「自認為無體味」是錯誤的想法：

香煙味、運動後的汗味、月經味、沒洗的衣服等，都會有味道，只是大家會避免當面講出來。

網民評論兩極

通告內容曝光後在韓網討論區掀起熱議。網民反應兩極，有人認為公司將這些生活瑣事列入公司規定，是過度干涉個人生活，逾越公私分際：「已經不是上幼稚園的年紀了，叮嚀這些生活守則幹嘛？」、「當事人不知道是自己的問題？」、「看起來像是對有體味的員工進行攻擊」、「雖然公告提出的內容本身沒有問題，但是這種讓公司管理到個人生活細節的感覺實在很糟糕」。

但也有人支持做法，認同職場體味問題擾人，這份公告確實有其必要性：「每個辦公室總有那麼一兩個不愛洗澡的員工！」、「跟他們一起待在狹小的空間，真的會讓人想尖叫」、「不只是夏天的汗臭，香菸的味道同樣讓人很頭疼」、「老實說我希望我的公司也能發布這樣的公告，這樣就能讓那些不注重個人衛生的同事收斂一點」。

還有網民笑稱，該公司員工的體臭味「要多嚴重才會出這種通告？」，猜測公司或曾因嚴重異味問題而被迫出此計策：

每項離譜的規定背後，往往都有一個更離譜的故事。「每天要洗澡」這種理所當然的事都被當成規定推動，真不敢想像這間公司曾經發生過什麼事。

另一公司也效仿發佈公告

公告引發熱議後，另一家公司也發布了類似內容的通知。有網民透露，公司提及可能是因為通風不好，有時一股奇怪的霉味會刺痛嗅覺，令人頭痛：「我並不是要求辦公室有好聞的氣味，但至少在辦公室裡呼吸的時候，不應該感到不舒服。」因此，希望員工可以注意辦公室通風問題，並敦促注意個人衛生。

網民續指，公司5月將會有外部人員來參觀，擔心臭味會留下不好印象，强調已經要求辦公室增購空氣清新劑，希望員工們都能遵守要求，確保辦公室的清潔：

請員工在每天工作前、用餐後都讓辦公室進行通風；工作時間也要讓空調、空氣淨化器充分運轉。會議室、休息室等公共空間，在使用後也要進行整理與通風。

同場加映：4類人易有臭狐

台灣萬芳醫院皮膚科主治醫生沈孟暵在其Facebook專頁拆解臭狐源頭，主要是來自於腋下與私密處的大汗腺（又稱頂漿腺）；當腋下流汗時，大汗腺分泌的汗液，經由表皮細菌的分解，就會散發出強烈異味。又以4類人士最容易出現臭狐問題：

油耳或濕耳垢人士：有狐臭困擾的人，超過98％都有濕耳垢；而根據台灣臨床經驗，有濕耳垢的人，也有70至80％有臭狐問題。

青春期後味道會越來越明顯

父母遺傳：父母都有臭狐，子女狐臭的機率為60~80% 。若父母其中一人有狐臭，則其子女有狐臭的機率為50%。

生活習慣：臭狐和飲食、精神狀態、腋下毛量有關。

同場加映：6大易有臭狐因素

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同場加映：改善臭狐方法

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另外，皮膚科專科醫生顏佩欣亦分享體臭治療方法：

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