名人健康丨傳健康惡化需入ICU　83歲蔡瀾18字回覆病況

【蔡瀾／ICU】有「香港最後才子」之稱、現年83歲的蔡瀾，近日被傳因健康情況惡化，需入ICU留院觀察。事實上，過去不時與網民交流的蔡瀾，於4月初便曾預告將暫停直播，而對上一次直播更已經是3月21日。不過當病危消息傳出後，昨晚（29日）蔡瀾終在社交平台上，以18個字透露自身情況。

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蔡瀾18字回覆病況

昨晚（29日）10時半許，久未有消息的蔡瀾終在Facebook親回應病危傳聞：

謝謝大家關心，未至於病危，請不必擔心。一笑

而在蔡瀾本人自己報平安前，他的秘書亦已回覆傳媒表示：「老毛病休息一下就好，沒大礙的不用擔心。」

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香港最後才子看淡生死

事實上，蔡瀾的78歲胞弟蔡萱於3月26日因輕微的骨髓纖維化病症並惡化為急性白血病，而於新加坡離世時，當時蔡瀾的家人已表示，蔡瀾因身體問題，不會到新加坡出席弟弟的喪禮。

蔡瀾與金庸、倪匡、黃霑曾並列香港四大才子，不過其中三位已先後離世，現時只剩下蔡瀾一人。對於生死，早已看化的蔡瀾亦從不忌諱談及死亡。他曾在谷德昭的訪問感慨自己認識的老友已愈來愈少，希望自己在不知不覺的情況下走，並指自己選擇於香港過自己最後一程人生:

我決定喺香港死，最好係唔知唔覺咁走，冇恐懼亦唔需要受痛苦。

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養老生活充實 透露財產多到「使唔晒」

蔡瀾在2023年為救跌倒的84歲太太，自己也不慎跌倒，導致股頸骨摔碎；而太太則已離世。傷癒後，蔡瀾透露「嗰段時間好慘，痛苦！」之後，他整理亡妻遺物，決定「斷捨離」，將所有收藏品送走，甚至將舊居出售，改為入住全海景酒店服務式公寓，還聘請8人團隊，日夜照顧起居飲食。

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