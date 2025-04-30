升學資訊｜香港建造學院5月課程資訊日 Tyson Yoshi公開面試攻略【附報名連結】

為吸引有意投身建造業的年輕人，香港建造學院於5月份在九龍灣院校舉行課程資訊日，邀得歌手兼室內建築設計學系畢業生Tyson Yoshi 以「準面試生」身分現身開幕典禮。

謝茜嘉化身「當值面試官」為有意投身建造業的年輕人及DSE考生帶來面試攻略作參考。屆時跟Tyson Yoshi 將會100%神還原報讀面試過程，包括口試及及參與入學前的體能測試，率先示範面試小劇場，為有意投身建造業的年輕人/DSEer入場了解更多課程資訊及就業支援服務！

另外，一連兩日課程資訊日亦設有多項重點活動、工作坊及夾公仔機等，包括一對一課程諮詢、課程報讀登記及即場面試、升學就業專題講座、真漢子紮鐵工藝體驗及多元工藝工作坊等。

香港建造學院亦精心安排一系列工藝工作坊、建築信息模擬（BIM）工作坊及升學就業專題講座等，包括紥鐵工藝體驗坊、STEAM手作夜光燈、流沙畫工作坊、收納木盒工作坊及咖啡粉囊伸縮掛鉤工作坊，另設有夾公仔機送出限定紀念禮品！

現場亦設有建造機械狗互動​展示及體驗，讓公眾了解智能裝置如何在極端天氣和複雜環境中執行關鍵任務。

是次資訊日透過讓參加者參與製作建造業相關的作品，體驗行業技藝，亦設有即場報名及面試，全日制課程更免學費有津貼，更提供就業支援服務，助有意入學報讀及投入建造業的年青人發掘未來工作路向！

5月16日 （五）2pm至5pm /5月17日 （六）11am至5pm

地點：香港建造學院九龍灣院校

優先報名：https://bit.ly/42vxRWP

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