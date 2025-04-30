名人減肥｜52歲鄭秀文一周激減3KG　公開「神奇番茄湯」食譜　醫生解構速瘦原理：5種人慎試

【蔬菜湯減肥法／鄭秀文／急速減肥／極端減肥／番茄湯】近年坊間流傳不少明星減肥法，當中不少聲稱成效顯著，但伴隨著一大堆副作用，悔不當初。有醫生和營養師解構這種急速減肥法，指有5類人不宜長期奉行這種飲食法。

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52歲樂壇天后鄭秀文（Sammi）上月開騷，告別昔日排骨胸，一身Fit爆肌肉現身，狀態極佳。她曾分享自己一個十分有效的「縮水湯」減重方法，但是這個方法只能減走身體的水份，不能減走脂肪。所謂「縮水湯」就是雜菜湯，高纖低脂無負擔，透過連續喝7日，促進腸胃蠕動，身體就可以排走多餘的水份，整個身型也會縮小一個碼，連肩膀都會明顯變瘦。

雜菜湯製作方法：

材料：6個大洋蔥(或9個普通大小) 4-6個番茄、1個大椰菜、 3個青椒、1棵芹菜

配料：適量鹽、胡椒、芫茜（鹽容易導致水腫，可免則免）

製法：將菜切小塊、加上大半煲水、大火煮15分鐘，再用慢火煮約45-60分鐘至雜菜軟熟為止。(如用真空煲，大火煮滾後，放進真空煲一小時便可)

食用方法：任何時間，肚餓任食

7日極速縮水大法餐單：

第1天：全日雜菜湯，如太肚餓可以少量生果，但提子，西瓜、香蕉不可吃，也可飲用不含糖的茶、咖啡、水

第2天：雜菜湯＋生或熟的綠色蔬菜 (不可吃豆類或粟米) 如非常肚餓，晚餐可以吃一個焗薯仔，不可吃生果

第3天：混合第1、2天，吃生果＋雜菜湯＋蔬菜，但不能吃薯仔

第4天：最多可以吃8隻香蕉＋脫脂奶＋雜菜湯

第5天：10-12安士牛肉、雞或豬＋6-8隻新鮮蕃茄，飲6-8杯水，至少一餐雜菜湯

第6天：肉類＋綠色蔬菜，至少一餐雜菜湯

第7天：紅米＋無糖份菜汁或果汁，至少一餐雜菜湯

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據《健康2.0》報道，新陳代謝科醫生陳潔雯解構速瘦的原理。首先，蔬菜湯熱量低且膳食纖維豐富，能增加飽足感，降低總熱量的攝取，故此短期內可看到體重明顯下降，尤其是本身有便秘問題的人身上效果更顯著。然而，這種減肥法減走的多半是水分、腸道排空或糖原消耗，而非真正燃燒脂肪。

蔬菜湯減肥法｜5類人慎試

雖然體重的確下降，但從醫學角度來說，這種減肥法並不持久，長期維持這種低熱量、高蔬果攝取的飲食，單一蔬菜湯會導致蛋白質缺乏和營養不良。長此下去會導致肌肉流失、代謝率下降，反而使減脂與體重維持更加困難。陳潔雯特別提醒 糖尿病患者、腎功能不佳者、青少年、孕婦、哺乳期婦女 ，不適合嘗試此類飲食方式。

Sammi曾開直播公開蔬菜湯減肥法成效，一周瘦3公斤（約6.6磅）。陳潔雯指出，這種快速減肥法看似成效顯著，但隨即而來會降低身體代謝率、水分與肌肉大量流失等副作用，有可能增加復胖風險和日後減肥的難度，甚至影響內分泌和荷爾蒙平衡，出現女性月經失調或停經。因此，她建議安全的減肥的速度應控制在每周0.5至1公斤，並以蛋白質充足、血糖穩定及胰島素敏感度提升為目標，才能達到健康而持久的減重效果。

蔬菜湯減肥法｜3大原則持久瘦

另外，營養師許睿涵亦建議3大原則持久瘦得健康：

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均衡飲食：每日攝取足量蛋白質（如雞蛋、魚肉、豆腐），搭配大量蔬菜與適量全穀類。

適度控制熱量：以「不挨餓」為原則，選擇低熱量、高纖維的食物，避免暴食。

運動與睡眠並重：規律運動可提升基礎代謝率，充足睡眠則有助維持荷爾蒙平衡與肌肉量。

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