名人健康｜82歲周星馳御用綠葉現身　體重曾直逼200磅行動不便惹健康隱憂

【黃一飛/ 大師兄/ 周星馳/ 綠葉】曾與周星馳合作《少林足球》、《九品芝麻官》、《國產凌凌漆》等電影的資深演員黃一飛，近年轉戰內地，日前與李力持導演一同合照及拍片，不過其身形明顯暴漲，他亦在片中透露自己行動不便。

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李力持周二（29日）在微博發文，分享數張與「大師兄」黃一飛的合照。從照片中可見，黃一飛身穿紅色唐裝上衣，脖子上掛着一塊巨型黑玉，手上還戴着金錶、佛珠及一隻巨型玉戒指，非常富貴。兩人亦有一同拍片，現年82歲的黃一飛在影片中精神狀態不錯，與李力持有說有笑，但身形明顯就較從前圓潤不少，肚腩尤其突出，令對方也忍不住提醒他多做運動；他就笑稱自己有做運動，「好劇烈嘅運動呀，運動完之後就醒喇。」

御用綠葉｜自揭行動不便

不過，他之後也承認自己有些行動不便，坦言道：「我隻腳都唔行得幾多㗎，上樓梯落樓梯爭啲。」

黃一飛近年轉往內地發展，參演了不少網絡電影及短劇。對此，他就表示：

最重要一樣嘢，一個人做嗰啲戲，而家短劇有出啦，人哋個個埋嚟同我影相嘅，咁就證明咗我仲OK，仲搵到啖食。

據悉，黃一飛早在2009年便已成功戒煙，與此同時體重卻持續上升。他過往曾在受訪時透露，自己因為戒煙而發福暴漲，肥了近50磅，體重直逼200磅，並因為過重導致腳部生骨刺，一度需要由4個人抬上5樓拍戲。

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御用綠葉｜憑《少林足球》奪最佳男配角

黃一飛於1979年加入麗的電視，開始演藝生涯，之後在80年代轉投TVB：「到了TVB，人家叫我『註冊師爺』，說我做到入形入格。我做一次貼一粒癦，第二次貼兩粒，後來有人問做十次豈不是要貼十粒，當頭棒喝，從此不再從外形入手。」

努力鑽研演技的他，最終憑《少林足球》喜感十足的大師兄鐵頭功一角，獲頒2001年香港電影金像獎、香港電影金紫荊奬的最佳男配角。

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御用綠葉」曾多次公開表達不滿 近年改口風感謝周星馳

不少人對黃一飛的最深刻印象，都是他在周星馳電影中的演出，但自《少林足球》後，兩人便沒有再合作。有傳他在片中演出被酒瓶扑頭一幕時，要求很嚴格的周星馳拍了N次也不滿意，令黃一飛差點被砸暈。另外，因周星馳未走紅時會稱呼他為「飛哥」，但成名後只稱黃一飛為「喂喂喂」令他不快，甚至多次在公開訪問中表達對星爺不滿。

不過近年黃一飛已改口風，更拍片稱：「當有人對你好苛刻的時候，要你做一樣又一樣，一路要你做到好為止。8個瓶子打頭，腫了，出血了，沒經歷過考驗，沒經歷過苦難，你怎麼能成功呢？這部戲就是《少林足球》。我對周星馳，現在我慢慢感覺到，就是他，令我黃一飛，給人家認識到，我就是黃一飛，我就是拿了兩個獎的演員。」

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