  • 28°C
香港時間：2025430日 (三) 16:26

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

名人健康｜82歲周星馳御用綠葉現身　體重曾直逼200磅行動不便惹健康隱憂

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

現年82歲的周星馳御用綠葉近日現身，透露自己行動不便。

【黃一飛/ 大師兄/ 周星馳/ 綠葉】曾與周星馳合作《少林足球》、《九品芝麻官》、《國產凌凌漆》等電影的資深演員黃一飛，近年轉戰內地，日前與李力持導演一同合照及拍片，不過其身形明顯暴漲，他亦在片中透露自己行動不便。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜鼻水長流是過敏或感冒？ 醫生教7大症狀助判斷+分享3招速效緩解不適

李力持周二（29日）在微博發文，分享數張與「大師兄」黃一飛的合照。從照片中可見，黃一飛身穿紅色唐裝上衣，脖子上掛着一塊巨型黑玉，手上還戴着金錶、佛珠及一隻巨型玉戒指，非常富貴。兩人亦有一同拍片，現年82歲的黃一飛在影片中精神狀態不錯，與李力持有說有笑，但身形明顯就較從前圓潤不少，肚腩尤其突出，令對方也忍不住提醒他多做運動；他就笑稱自己有做運動，「好劇烈嘅運動呀，運動完之後就醒喇。」

御用綠葉｜自揭行動不便

不過，他之後也承認自己有些行動不便，坦言道：「我隻腳都唔行得幾多㗎，上樓梯落樓梯爭啲。」

黃一飛近年轉往內地發展，參演了不少網絡電影及短劇。對此，他就表示：

最重要一樣嘢，一個人做嗰啲戲，而家短劇有出啦，人哋個個埋嚟同我影相嘅，咁就證明咗我仲OK，仲搵到啖食。

據悉，黃一飛早在2009年便已成功戒煙，與此同時體重卻持續上升。他過往曾在受訪時透露，自己因為戒煙而發福暴漲，肥了近50磅，體重直逼200磅，並因為過重導致腳部生骨刺，一度需要由4個人抬上5樓拍戲。

點擊圖片放大
+13
+12

御用綠葉｜憑《少林足球》奪最佳男配角

黃一飛於1979年加入麗的電視，開始演藝生涯，之後在80年代轉投TVB：「到了TVB，人家叫我『註冊師爺』，說我做到入形入格。我做一次貼一粒癦，第二次貼兩粒，後來有人問做十次豈不是要貼十粒，當頭棒喝，從此不再從外形入手。」

努力鑽研演技的他，最終憑《少林足球》喜感十足的大師兄鐵頭功一角，獲頒2001年香港電影金像獎、香港電影金紫荊奬的最佳男配角。

    • 點擊圖片放大
    +8
    +7

    御用綠葉」曾多次公開表達不滿　近年改口風感謝周星馳

    不少人對黃一飛的最深刻印象，都是他在周星馳電影中的演出，但自《少林足球》後，兩人便沒有再合作。有傳他在片中演出被酒瓶扑頭一幕時，要求很嚴格的周星馳拍了N次也不滿意，令黃一飛差點被砸暈。另外，因周星馳未走紅時會稱呼他為「飛哥」，但成名後只稱黃一飛為「喂喂喂」令他不快，甚至多次在公開訪問中表達對星爺不滿。

    不過近年黃一飛已改口風，更拍片稱：「當有人對你好苛刻的時候，要你做一樣又一樣，一路要你做到好為止。8個瓶子打頭，腫了，出血了，沒經歷過考驗，沒經歷過苦難，你怎麼能成功呢？這部戲就是《少林足球》。我對周星馳，現在我慢慢感覺到，就是他，令我黃一飛，給人家認識到，我就是黃一飛，我就是拿了兩個獎的演員。」

    相關文章：

    名人健康丨70歲前TVB綠葉王首談愛女與自己同患一病　眼濕濕問醫生：她會死掉嗎？

    敬業樂業︱TVB「綠葉王」現身七欖球賽疑轉行做保安周圍巡　猛料背景曝光網民respect

    名人健康丨前TVB女星回港罕露近況　移美多年曾欠債喪夫1個原因放棄生育

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    名人健康丨傳健康惡化需入ICU　83歲蔡瀾18字回覆病況
    今日 12:57
    名人健康丨傳健康惡化需入ICU　83歲蔡瀾18字回覆病況
    名人健康丨63歲TVB型佬突自爆隱暪多年「禿頭真相」　曾割膽暴瘦靠植髮尋回自信
    16:59 2025/04/23
    名人健康丨63歲TVB型佬突自爆隱暪多年「禿頭真相」　曾割膽暴瘦靠植髮尋回自信
    名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時
    10:23 2025/04/23
    名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時
    名人健康丨曾擁逾500名女友　69歲歌王驚患膀胱癌歷30次電療嘆：性能力變差
    16:39 2025/04/22
    名人健康丨曾擁逾500名女友　69歲歌王驚患膀胱癌歷30次電療嘆：性能力變差

    你可能感興趣

    名人健康丨傳健康惡化需入ICU　83歲蔡瀾18字回覆病況
    今日 12:57
    名人健康丨傳健康惡化需入ICU　83歲蔡瀾18字回覆病況
    名人健康丨63歲TVB型佬突自爆隱暪多年「禿頭真相」　曾割膽暴瘦靠植髮尋回自信
    16:59 2025/04/23
    名人健康丨63歲TVB型佬突自爆隱暪多年「禿頭真相」　曾割膽暴瘦靠植髮尋回自信
    名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時
    10:23 2025/04/23
    名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時
    健康問題 演員 周星馳 骨刺 綠葉 網絡熱話

    最高瀏覽

    謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
    謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
    離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
    離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
    英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
    英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
    香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
    香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
    急症室最長等候時間（04月30日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（04月30日 時間12:05）