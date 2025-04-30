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貼地歌神｜陳奕迅陪父到著名茶記「撐枱腳」　歷父親患重病珍惜父子相處：有些事物會隨時消失

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撰文： 游艾維

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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陳奕迅（Eason）早前跟父親陳裘大光顧元朗著名茶餐廳。

【陳奕迅/陳裘大/歌神】早前謝霆鋒於啟德主場館開騷，好友之一的陳奕迅亦前往捧場，Eason除了念舊外，亦是孝順仔一名，日前有網民於元朗著名食店「永順沙嗲牛肉專門店」巧遇Eason父子，歌神陪80歲老父品嘗元朗名物。

有網民上載短片兼寫道：「偶遇野生Eason」，從片段所見，Eason父子抵達食店門口，店員隨即上前招待，當步入食店時，細心的Eason更扶父親一把，之後父子倆坐下兼點餐，Eason更仔細聽店員講解。

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貼地陳奕迅｜父子茶記「撐枱腳」

只見80歲的陳裘大精神不錯，不過身形就比較瘦削，向來生活貼地的Eason喜愛光顧茶餐廳，剛完成世界巡唱倫敦站的他返港即陪老父嘆茶記，更引來網民熱議：「原來是帶爸爸去吃的，好孝順啊。兩父子越來越像了」、「我昨天也在永順，服務員說是下午一點左右帶他爸爸在吃飯，我去晚了，錯過了」。

另外，食店於社交網上載一張員工跟Eason的合照，當中寫道：「好開心好榮幸E神嚟到永順食我哋嘅沙爹牛肉麵呀，如果你咁啱今日都嚟咗，相信已打敗99.99%香港人。」當中Eason於員工的制服簽上「陳朝偉」大名，認真鬼馬。

2014年，英國金士頓大學向陳奕迅頒發榮譽博士學位。 （取自instagram）

歌神陳奕迅｜由反對入行到以愛兒為榮

現年50歲的陳奕迅早年留學英國，大學二年級時回港參加新秀歌唱大賽，未有完成建築學學士學位，Eason選擇踏上歌手路，當時遭父親陳裘大極力反對，一來他覺得兒子讀書成績不錯，加上擔心將來「搵唔到食」，其後Eason於樂壇上闖出好成績，陳裘大慢慢接受兒子的決定。

另外，早年陳裘大因乙型肝炎引致末期肝硬化，甚至出現早期肝癌症狀，要進行換肝手術，經歷父親患重病，Eason跟父親的關係變得更好，因他明白要珍惜眼前人。

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Eason曾於《志雲飯局》的訪問中說：「因為有啲嘢會隨時消失，你唔知㗎噃，我發覺人生有高有低，中年時會努力拼博去到高峰期，而小朋友跟老人家最渴望人家聽他說話，肯花時間跟他們相處，一齊坐坐又好，吃下東西也好，反而對他們而言是最寶貴，現在我會更珍惜這些時間，加上年紀大機器壞，易出毛病，多些時間陪他。」

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