長壽秘訣｜81歲女醫生成功抗癌做Model　分享4大回春秘訣　「1種運動」每日5分鐘見效？

【長壽／回春／抗老／抗癌】日本一名81歲的退休醫生曾飽受多種疾病困擾，更曾罹患癌症。然而，她不僅成功戰勝癌症，更在晚年投身模特兒行業，甚至以79歲高齡晉身選美決賽。她近日向日媒分享抗老秘訣，更透露每天花5分鐘進行1種居家運動，就能有助維持活力。

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據日媒《週刊女性PRIME》報道，現年81歲的高岡邦子既是退休醫生也是模特兒，她在79歲時更獲得「Mrs. Universe Japan 2022」選美比賽第五名及最上鏡獎，成為該賽事史上最高齡的決賽選手。

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高岡邦子中學時立志行醫，雖未獲父母支持，但大學畢業後仍成為心血管內科醫生。30多歲時赴醫療落後的沖繩小島服務。後發現預防醫學重要性，返東京進修，42歲開設診所專注運動療法，直至65歲退休。

然而，高岡邦子從40多歲起便飽受疾病折磨。先是罹患子宮肌瘤，接受切除手術後發現是早期癌症，幸得及時治療。隨後更遭遇嚴重更年期症狀與髖關節炎。長年與髖關節炎抗爭導致她無法運動，70歲後甚至行走困難。為避免終生臥床，76歲時她接受髖關節置換手術。術後她積極訓練矯正體態、減重。在教練鼓勵下，78歲開始參加選美比賽，開啟模特兒事業新篇章。

長壽秘訣｜4大抗老回春秘訣

現時，高岡邦子以銀髮模特兒身份活躍於廣告及電視節目，並透過社交平台推廣健康美麗之道。以下是她的4大抗老回春秘訣：

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1. 保持好奇心與嘗試的精神

高岡邦子認為保持好奇心能讓人年輕。她從小對萬事萬物充滿興趣，無論從醫時的使命感，或後來嘗試運動、烹飪與選美，都全力以赴。許多人因年齡增長而怯於嘗試新事物，但她堅信與其憂慮未知，不如勇於嘗試。她重視盡力而為的過程，即使失敗也能坦然接受，認為這是遠離壓力的關鍵。

2. 注重攝取蛋白質

任職醫生時因工作繁忙，高岡邦子常以便利店食物充飢。退休後徹底改變飲食習慣，首戒便利店便當。兩個月後，皮膚與髮質明顯改善。此後她堅持自己做飯，避免食用含添加劑較多的食品，現僅在與友人聚餐時才會外食。

她講究飲食均衡，特別注重攝取蛋白質。每餐盡量搭配3種蛋白質來源，以肉類或魚類為主菜，輔以1隻雞蛋、納豆等配菜。家中常備鯖魚罐頭、竹莢魚乾與三文魚乾，買不到新鮮食物時，加工食品總比完全不吃來得好。

她指出，蛋白質是構成肌肉、骨骼、頭髮與皮膚的重要營養，尤其女性更年期後荷爾蒙減少導致肌肉流失、骨骼脆弱，更需積極補充。

3. 少吃甜食

高岡邦子對零食選擇十分謹慎。嗜甜易導致身體「糖化」，產生斑點、皺紋等老化現象。因此她嚴格控制甜食攝取，若想解饞，僅取少量置於小碟中自我約束。餐間若感飢餓，她會選擇低卡高蛋白點心，如焗豆、烚蛋和芝士。

4. 維持運動習慣

高岡邦子每週運動5天，包括兩天健身房、1堂普拉提與步行姿勢訓練。她強調日常居家伸展是健康基礎，特別推薦改善髖關節靈活度的「青蛙式運動」，每日練習5分鐘。

「青蛙式運動」步驟：

四肢著地，手肘與腳跟內側貼地，膝蓋盡量外展至無痛範圍，保持四肢與身體平行，呈青蛙姿勢

維持姿勢，背部挺直，前後移動10次，感受背闊肌伸展

盆骨左中右回來移動10次，專注髖關節活動

身體重心置於手肘，盆骨順時針和逆時針各畫圓10次，想像下半身圍繞盆骨旋轉

每日練習3組，初學者應避免過度施力造成傷害，可循序漸進增加每組次數。持續練習能提升髖關節靈活度，促進全身血液循環。

高岡邦子指出，缺乏運動或長時間久坐會導致髖關節僵硬，使姿勢不良、走路時膝蓋彎曲與背痛。增強髖部柔軟度與盆骨正位能降低疼痛風險，而收緊腹部，改善血液循環，可緩解四肢冰冷和腫脹問題。

同場加映｜4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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資料來源：《週刊女性PRIME》

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