黑箱日誌︱日本記者拍紀錄片控訴被性侵　伊藤詩織來港與方力申太太葉萱相擁安慰

【黑箱日誌 / 伊藤詩織 / 方力申 / 葉萱】入圍角逐奧斯卡金像獎最佳紀錄片的日本電影《黑箱日誌》，自優先場上映已來深受香港觀眾歡迎，有見及此導演兼主角伊藤詩織專誠於香港正式上映當日一連兩日（4月24及25日）到港與影迷見面作深度分享。

幾場分享會座無虛席，何爵天導演、袁澧林、方力申及太太葉萱均到場力撐，更與伊藤詩織小姐面對面文流，場面感人兼激勵人心。

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▲ 伊藤詩織執導紀錄片《黑箱日誌》。

黑箱日誌︱

方力申及太太葉萱於分享會後一同與伊藤詩織小姐傾談，因葉萱曾參與Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal），在片中大膽揭露自己被性侵的真相，與伊藤詩織一樣在性侵案中勇敢活過來，所以二人甫見面便激動相擁，兩位泣不成聲，但不忘互相激勵對方：「我們成功做了！我們都走了很長的路，過了很多難關才來到這裡。」場面相當感人。

非常喜歡《黑箱日誌》的袁澧林（Angela）是另一場分享會的座上客，分享會後她向導演贈上自己寫的親筆信表達謝意，更哽咽表示深深受到電影啟發：「很感謝你拍了這部紀錄片。作為一個演員，我知道有很多讓大眾有誤解的女性角色，我希望找一個平台為更多女性發聲，利用我的能力。」伊藤導演也惺惺相惜，給Angela一個深情擁抱，更大讚她：「你有這個能力，你滿有力量和活力，我相信你一定可以做到！我會一直記住妳所說的話，它們對我意義重大。」

《正義迴廊》導演何爵天也有入場觀看電影及其後的分享會，他在後台與伊藤詩織繼續交流，並大讚電影：「深入了伊藤詩織的個人創傷和經歷，揭示了在面對社會壓力和法律挑戰時的掙扎與勇氣。」

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黑箱日誌︱勇敢公開真相震動日本社會

紀錄片《黑箱日誌》是日本女記者伊藤詩織被於政界極有影響力的「總理御用記者」傳媒高層性侵後，她一反性暴力受害者常態，直面自己的傷痛，不但以記者身份將整個調查過程細錄成書，更執起鏡頭對準自己，以第一身親自報道。

伊藤詩織歷8年紀錄蒐證，以電影的力量撼動日本司法界、政界、警界、傳媒以及全民輿論，成日本史上首位公開指名性暴力罪行的女性，而她一系列的行動令人重新思考已過時的性暴力法例，為日本以至亞洲女性寫下新一頁，《黑箱日誌》更入圍成今年奧斯卡金像獎最佳紀錄片競選電影。

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