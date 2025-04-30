飛機鬧劇｜港男控訴頑童跳櫈遭杯麵燙傷手　涉事家長反駁對方先爆粗誣衊

【飛機鬧劇/香港快運/東張西望】近日有港男乘搭香港快運航班從越南富國島返港途中，遇到前座一名小童不斷跳動座椅，導致其杯麵打翻燙傷手，更稱遭童母粗口辱罵；涉事家長則透過節目《東張西望》反控港男「誣衊挑釁」，事件陷入各執一詞的羅生門。

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飛機鬧劇｜事主控訴：頑童跳椅致滾水燙傷

葉先生在Facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發文稱，指乘搭快運航空編號「UO597」的航班，由富國島返港，航班起飛後，前座男童持續跳動座椅，不僅令其手提電腦多次掉落，更在他進食杯麵時，因座椅劇烈晃動導致滾水潑灑手部，造成紅腫燙傷。他指控男童父母不僅未道歉，母親更轉身辱罵，葉生批評「你對唔住都唔講聲，仲搵粗口鬧我」，父親亦從隔排起身指責，最終由空服員調解並協助冰敷傷處。

飛機鬧劇｜家長反擊：空姐在場可作證

化名May的男童母親聯絡《東張西望》澄清，說出另一個版本。她強調兒子當時安靜坐在靠窗位看餐牌，僅轉身與她交談後回座，期間並未跳動，「若孩子跳椅，空姐必定會制止，因為當時空姐就在我身旁售賣商品」。她指控葉先生將杯麵置於電腦上，因座椅正常晃動導致打翻，卻以粗口「痴Ｘ線」辱罵其子，才引發衝突，「是他先挑釁，我們情緒受影響才反擊」。

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飛機鬧劇｜杯麵放置與座椅震動

雙方對「杯麵打翻原因」說法矛盾。葉先生堅稱男童跳椅是主因，May則質疑杯麵放置不當。據香港快運指引，乘客需將熱飲置於固定桌板，並避免置於電子設備上。此外，機艙座椅輕微震動是否足以打翻杯麵，亦成爭議焦點。

飛機鬧劇｜空姐調位了事 令人不滿

另外，事主亦不滿航空公司的處理手法，原來想用手機拍攝的他被空姐阻止，使片段只有短短幾秒，而機組人員也只是將他調到航班的最後一行，亦有為他燙傷的手沖水、冰敷以及包紮。不過事主對航空公司的處理手法非常不滿，沒有跟進事件，只以調位了事 。

網民熱議：促報警釐清責任

事件曝光後，網民意見兩極。部分人支持葉先生報警追究，認為「航空公司有乘客資料，可追責索償」；亦有聲音認為家長應管束兒童，避免影響他人。不過葉先生受訪時稱「對方沒動手，報警無用」，暫無法律行動計劃。

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日本航空（Japan Airlines，JAL）早於2019年推出一個實用功能，乘客透過網上系統訂機票，在選位步驟中，可見到座位表上會有嬰兒圖示，提醒乘客該座位可能會有8天大至2歲以下的嬰幼兒乘搭。

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