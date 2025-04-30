審計報告｜職津計劃審批做法不一　部分無要求申報電子錢包餘額

審計署今日（30日）發表新一份審計報告，揭示在職家庭津貼辦事處（職津辦）審批申請的做法有出入，同時沒有就處理在職家庭津貼計劃申請的整體時間訂定時限，由申請由收齊資料至完成處理可長達519天。

審計署審查職津計劃的推行情況，發現職津辦在審批申請上的做法不一。署方審查了105宗申請，發現有1宗申請人為其租住公屋單位支付的租金按金被計入住戶資產，惟有67名同樣居於租住公屋單位的申請人，卻無把租金按金計入住戶資產，亦無證據顯示職津辦曾與他們確定是否已為其單位支付租金按金；職津辦表示，任何形式的租金按金皆不計算為住戶資產。另有3宗申請的申請人／住戶成員把電子錢包餘額申報為住戶資產，但有另外3宗申請，申請人的銀行結單雖有電子錢包的交易記項，但職津辦並沒有要求申報電子錢包餘額為住戶資產。

職津辦有在其運作手冊中訂明處理申請程序中不同階段的若干內部時限，如審批主任應在收到申請、收齊資料或申請人就提供資料作出回覆的限期起計20個工作天內，向審批主管提交建議供其批核，但就無對處理申請的整體時間訂時限。署方發現，在2022-23至2024-25年度（截至2024年9月）期間的逾27.7萬宗收齊資料並已處理的申請中，有13,563宗，即4.9%，由收齊資料至完成處理需時逾30天，介乎31至519天不等，平均為44天。

審計署並審查同期收到的105宗申請，發現有21宗申請，即20%，審批主任向主管提交建議供其批核的所用時間超逾內部訂明時限，逾時日數介乎6至331個工作天不等，平均為63個工作天，而申請檔案中並無記錄需時較長的理據。亦有9宗申請，職津辦在收到申請後21至372個工作天，平均為105個工作天，才聯絡申請人要求提交補充資料，例如銀行結單，其中的6宗，職津辦更在收到相關文件後的21至159個工作天，平均為45個工作天，才聯絡申請人澄清證明文件內的欠妥之處澄清。

署方也認為職津辦需要進一步鼓勵網上提交申請，指截至去年9月，仍約有46%的申請以非電子方式提交，對於這些申請，職津辦要僱用承辦商輸入申請表格所載資料，以上載至職津辦的電腦系統，而在2023-24年度，僱用承辦商的費用為160萬元。

職津辦會對職津系統隨機抽選的已處理申請進行質保檢查，以確保申請處理得當。審計署發現，在2018年4月至2024年9月期間發現處理申請出錯的整體比率為13%，所佔百分比介乎9%至18%不等。其中在2023年檢查的3,564宗申請中，就有450宗(13%)不通過質保檢查，涉及558項出錯情況，主要是輸入錯誤資料、或若干審批人員分析申請人所提交的資料／證明時不夠謹慎或在全面理解各種證明文件方面或有困難以致審核有誤等，當中的36項涉及的職津金額有所增減，5宗申請的審核結果更由獲批變為不獲批。

職津辦並設有特別調查組，對選定個案進行特別調查。審計署指，截至去年12月，共有84%個案已完成調查，有41%涉及漏報，其中18%個案涉及追討多發的津貼，涉款2,010萬元，亦有1%個案懷疑涉及欺詐而已轉介警務處進行調查，涉多發津貼合共140萬元。

不過署方發現，職津辦同未就處理有關個案設定內部時限，最長處理時間更達1,301天，即3.6年，平均也為210天。至於尚在進行的特別調查個案，由個案展開日期至去年9月為止，最長已相隔了1,221天，即3.3年，平均為231天。

署方審查在2021-22至2024-25年度的50宗特別調查個案，其中20宗仍未完成，有2宗涉及同一申請人的個案中，職津辦在收到銀行相關信件，即要求提供與銀行記錄相符的簽名式樣後，過了622天，即1.7年，才聯絡申請人要求提供簽名式樣，並無文件記錄顯示職津辦在該段期間曾聯絡申請人，職津辦就稱相關人員在該段期間曾經多次聯絡申請人，只是沒有把相關對話記錄在案；亦有1宗個案，由展開後已過567天，其間職津辦曾於2023年11月去信保險公司，而沒有證據顯示職津辦由去信至去年9月，即10個月內曾跟進個案。

另外，職津辦舉辦外展活動，包括流動資訊站、簡介會和填寫申請表格諮詢會，推廣職津計劃，並協助市民申請職津。署方指出，職津辦有需要檢視提供填寫申請表格諮詢會和設立流動資訊站的情況，舉例在2018-19至2024-25年度舉辦的164次填寫申請表格諮詢會中，有46次，即28%的參與人數為5人或以下。

署方提出多項建議，包括採取措施，在切實可行情況下加快處理職津申請，以及確保相關人員適時收集及／或澄清處理申請所 需的資料，並記錄與申請人的所有聯絡；採取措施確保相關人員在審批過程中採用一致做法，亦需改善申請須知內計算為／不計算為住戶資產項目的清單，加入更多常見例子，例如電子錢包餘額及探討可適當地縮短特別調查個案處理時間的措施等。

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