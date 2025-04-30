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五一勞動節｜研究：4成職缺來自傳統服務業易受貿易戰影響　不足2%要求應徵者具備AI或大數據技能

港聞

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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嶺大研究揭示4成職缺來自傳統服務業業。左起：嶺大文化研究系助理教授（研究）周洋、嶺大文化研究系講座教授潘毅、嶺大文化與創意研究院助理教授（研究）宋鑫淼（嶺大提供）

關稅戰引發國際貿易市場波動，本港勞動市場亦面臨挑戰。

明天是五一勞動節，嶺南大學今（4月30日）發布研究結果，該校利用人工智能（AI）模型，分析全港逾14萬條招聘廣告以了解香港勞工市場現狀，發現本港招聘市場仍由傳統服務業主導，逾4成招聘需求來自於進出口貿易、批發零售等行業，相關行業較易受貿易戰影響。

根據嶺大最新發表「數繪搵工⸺香港就業市場的大數據系列報告之一」，報告稱稱受制於中美貿易摩擦的風險，本港勞動市場超過4成職缺集中於進出口貿易（包括批發零售）、金融及保險、住宿及膳食服務等傳統服務行業。

雖然本港近年大力推動智慧型經濟，惟市場側重基礎技能需求，不足四成（39.7%） 招聘崗位要求應徵者具備基礎電腦數碼能力、約一成（11.7%）要求具備高級電腦技能，而對於AI、大數據等高階技術的需求甚至少於2%。

另外，以勞工需求最大的進出口貿易、批發及零售業為例，該行業對求職者的技能要求普遍低於市場平均水平。在招聘廣告中，逾６成職缺入職門檻低，無需大專以上學歷，只有近３成職位要求應徵者需要有大學或以上學歷。在軟技能方面，要求應徵者需具備團隊協作、注重細節與主動性等務實品質，但對創造力的需求相對較低。

嶺大文化研究系講座教授潘毅表示，是次研究顯示，本港經濟結構高度依賴特定服務業，而「零工經濟」趨勢逐漸顯著，惟本港的勞工保障體系未能跟上，許多靈活就業者實際上處於「有工開，無保障」的狀態；加上工時、薪酬等基本信息的透明度不足，勞動力市場的公平性和效率有待提升。

研究團隊建議，政府應加強協助傳統服務業從業員轉型，並提供針對性的跨行業技能培訓，例如綠色經濟、醫療保健、創科輔助崗位等，以增強他們在貿易戰經濟格局下的就業競爭力。

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