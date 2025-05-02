減肥大作戰｜39歲IT男每日跳繩5000次堅持2年　激減33磅踢走腎結石+脂肪肝

【跳繩／減肥／運動／腎結石／脂肪肝】摵甩肥肉之餘，更可以踢走了腎結石和脂肪肝？內地一名39歲IT男因工作原因患上腎結石及脂肪肝，2年前開始堅持跳繩後，成功由187磅（約85公斤）減至154磅（約70公斤），連腎結石及脂肪肝都全部消失。

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綜合內媒及《海報新聞》報道，39歲IT男子因為工作原因經常久坐於電腦前，平日運動較少、飲水量亦不多，體重亦達到由187磅（約85公斤），更患上了腎結石及脂肪肝。2年前他開始養成跳繩習慣，每日下班無論多累，都會風雨不改跳繩5,000下。

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他於抖音平台分享個人經歷，指自己堅持跳繩2年後，成功瘦身到154磅（約70公斤）外，更「跳沒了」腎結石及脂肪肝。他表示自己從未節食，每日僅堅持跳繩5,000下，便可燃燒約800卡路里，強調「自律比瘦更重要」。他建議大家最初嘗試時，尤其體重較重人士，可先無繩跳200個一組嘗試，因應自己能力漸漸增加，到體重減輕後再切換回有繩，只要養成習慣便可改善身體健康。

減肥大作戰｜哈佛減重博士拆解 5大可持續實用減肥法

哈佛大學附屬營養醫學中心任職40多年的權威減重博士George L. Blackbur曾指出，自己40多年來一直為超重和肥胖者提供建議，而下列5大方案最有助患者實現持久減重目標：

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抽出時間準備健康膳食： 自製食物的熱量、脂肪、鹽和糖含量往往比餐廳食物及大多數加工食品低得多，建議可仔細看看每周日程安排，看看可否能抽出幾個小時來計劃膳食及購物，自行準備健康膳食。

自製食物的熱量、脂肪、鹽和糖含量往往比餐廳食物及大多數加工食品低得多，建議可仔細看看每周日程安排，看看可否能抽出幾個小時來計劃膳食及購物，自行準備健康膳食。 學習慢慢吃： 每次用餐前設定20分鐘計時，盡量讓「第一口和最後一口之間花費20分鐘」，讓大腦有足夠時間接收吃飽的信號，避免吃得太快而吃太多。延長用餐時間的技巧包括每口咀嚼時間比平常長一點，在每口食物之間放下叉子，以及在用餐時經常喝水。

每次用餐前設定20分鐘計時，盡量讓「第一口和最後一口之間花費20分鐘」，讓大腦有足夠時間接收吃飽的信號，避免吃得太快而吃太多。延長用餐時間的技巧包括每口咀嚼時間比平常長一點，在每口食物之間放下叉子，以及在用餐時經常喝水。 每天吃早餐： 早餐也有助於加快一天的新陳代謝，刺激有助於燃燒脂肪的酵素，假如吃得少或不吃可能會讓你在午餐時感到飢餓，導致午餐吃得太多，建議每餐至少攝取 450 卡路里的熱量可以幫助您避免兩餐之間的飢餓。

早餐也有助於加快一天的新陳代謝，刺激有助於燃燒脂肪的酵素，假如吃得少或不吃可能會讓你在午餐時感到飢餓，導致午餐吃得太多，建議每餐至少攝取 450 卡路里的熱量可以幫助您避免兩餐之間的飢餓。 避免捱夜晚睡： 每晚睡眠少於六個小時的人較易有不規則的飲食習慣，例如進食更頻繁、更小、能量密度高的零食，建議每晚睡七到九個小時。

每晚睡眠少於六個小時的人較易有不規則的飲食習慣，例如進食更頻繁、更小、能量密度高的零食，建議每晚睡七到九個小時。 經常磅體重：每日於日曆上記錄體重，方便每日了解體重變化、更有效減肥並保持體重。

減肥大作戰｜哈佛大學醫學院 5大減肥行為建議

除此之外，哈佛大學醫學院另外提出 5大減肥行為建議，強調減肥關鍵與生活行為、紀律、運動及心理因素多方面息息相關，當中要注意攝取熱量及消耗熱量，不可只顧吸收而不運用，但亦不可吸收太少，導致之後不斷進食來填補心靈及飢餓感：

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設定具體可實踐的減重目標： 給自己足夠的時間和一定的靈活性來實現該目標，不要設定短時間內難以成功的目標。

給自己足夠的時間和一定的靈活性來實現該目標，不要設定短時間內難以成功的目標。 監控使用電子產品時間： 大部分人都會花費大量時間看電視或使用電腦來娛樂，建議記錄一周熒幕使用時間，然後嘗試將時間減少四分之一或三分之一，將這段時間用於減肥。

大部分人都會花費大量時間看電視或使用電腦來娛樂，建議記錄一周熒幕使用時間，然後嘗試將時間減少四分之一或三分之一，將這段時間用於減肥。 自我監控： 記錄自己飲食及運動量，可有助了解自己的行為並進便追蹤，有利於對特定目標作出改變。

記錄自己飲食及運動量，可有助了解自己的行為並進便追蹤，有利於對特定目標作出改變。 堅持做運動： 找出自己真正喜歡的運動方式，可更容易堅持運動習慣，習慣後再加入新的運動類型，亦可以讓你保持挑戰感。

找出自己真正喜歡的運動方式，可更容易堅持運動習慣，習慣後再加入新的運動類型，亦可以讓你保持挑戰感。 建立支持網絡：找到一位減肥拍檔可有助增加減肥動力。

資料來源：海報新聞、抖音@跳繩阿柄

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