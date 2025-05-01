機場地勤｜老婦香港機場轉機迷路痛哭　熱心人幫忙求助地勤咁做獲讚：好專業！

【好人好事 / 機場地勤 / 香港國際機場】機場專業又有人情味的工作人員，能為正處於驚懼擔憂情緒中的乘客帶來安慰，同時亦能及時解決他們面臨的問題！

近日，有內地網民在小紅書發帖，指日前在香港國際機場轉機時，遇到1名長者在機場迷路，一籌莫展崩潰大哭地向她求助，她幫忙老人尋求地勤人員，工作人員的之後耐心安撫老人情緒，並保證將她順利帶上飛機；樓主因此大讚地勤人員「真的好專業！」

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機場地勤｜老婦機場迷路崩潰大哭

樓主以「是誰的媽媽在香港機場哭了」為題發帖，指日前在香港機場轉機，整理行李時有人向她求助，「小妹能不能干我看一下我這個在哪裡，我要去重慶」，老人坦言自己從澳洲回國，「兩天沒睡覺，腦子不清醒了，拿著登機牌但找不到哪裡登機」。

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樓主當即幫忙查看了登機信息，但具體信息還未公佈，遂她將老人帶至值機櫃檯尋求地勤人員幫助；到櫃檯後，老人崩潰大哭，自責「腦子為什麼這麼笨，今天一天遇到的人都不理她」；樓主見此感同身受，心酸表示「我想到如果我媽媽出門也這樣的話怎麼辦，然後我就也哭了。」

機場地勤｜地勤安慰老婦情緒 保證送她上飛機

地勤人員了解情況後，感謝樓主的幫忙，一邊安撫老人的情緒，「找不到不是她的原因，是機場太大了」，同時幫助她和家人取得聯繫報平安；又安排她坐在自己的視線範圍內，並為其貼上標籤及影相記錄，最後更向老人保證「一定會順利帶她上飛機」。

樓主大讚「香港機場的工作人員真的好專業！」，並感慨「雖然不知道是誰的媽媽，但也可能是我們所有人的媽媽」。

▲ 敵情人員安慰老人表示：「找不到不是她的原因，是機場太大了」。（資料圖片）

機場地勤｜網民：還好遇到你！

此事引起網民熱議，不少人稱讚樓主熱心幫助及地勤的專業處理，「『找不到不是她的問題，是機場太大了』這句話真的好暖，瞬間淚目」、「好善良的小女孩」、「機場的工作人員好暖心啊」、「好彩有你的幫忙，沒有入睡真的很疲倦也頭暈眼花，要多體諒，有你幫助真好」、「還好遇到你」。

還有網民以此呼籲外出時要多關心長者，「各位子女們，長輩獨自出行，官網上申請地勤協助」、「出門真的會幫助別人，就想著我媽媽在外面也會有人可以幫她」、「出門在外我還是願意多幫助年紀大的群體，跟不上時代的步伐並不是他們的錯」、「在外遇到中老年人能幫則幫」、「善待老人就是善待未來的自己」。

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